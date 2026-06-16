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FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SENAFP

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Sempre presente... Mbappé supera os jogadores da França com um número impressionante

K. Mbappe
França x Senegal
França
Senegal
Copa do Mundo
França
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EUA

A Copa do Mundo é o torneio favorito de Mbappé

Kylian Mbappé, astro da seleção francesa, destacou-se entre todos os jogadores dos Bleus, ao continuar atuando pela equipe na Copa do Mundo.

Mbappé participou da partida contra o Senegal como titular da seleção francesa. O jogo foi disputado no estádio “MetLife” na noite desta terça-feira, válida pela primeira rodada do Grupo 9, que também conta com o Iraque e a Noruega.

De acordo com as estatísticas da rede francesa “Stats Foot”, Mbappé é o único jogador que participou de todas as partidas da seleção francesa na Copa do Mundo desde o início da edição de 2018.

A seleção francesa disputou 15 partidas: sete em 2018, outras sete em 2022 e uma na edição atual, todas com a participação do atual astro do Real Madrid e ex-jogador do Paris Saint-Germain.

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Mbappé conseguiu levar a seleção francesa à final da Copa do Mundo nas duas edições anteriores, conquistando o título em 2018 contra a Croácia, mas perdendo para a Argentina em 2022.

Durante sua trajetória notável no torneio, Mbappé marcou 14 gols, superando o brasileiro Pelé e o argentino Lionel Messi na lista dos maiores artilheiros. O astro francês precisa marcar mais três gols para quebrar o recorde de Miroslav Klose, o maior artilheiro da história, com 16 gols.

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