Kylian Mbappé, astro da seleção francesa, destacou-se entre todos os jogadores dos Bleus, ao continuar atuando pela equipe na Copa do Mundo.

Mbappé participou da partida contra o Senegal como titular da seleção francesa. O jogo foi disputado no estádio “MetLife” na noite desta terça-feira, válida pela primeira rodada do Grupo 9, que também conta com o Iraque e a Noruega.

De acordo com as estatísticas da rede francesa “Stats Foot”, Mbappé é o único jogador que participou de todas as partidas da seleção francesa na Copa do Mundo desde o início da edição de 2018.

A seleção francesa disputou 15 partidas: sete em 2018, outras sete em 2022 e uma na edição atual, todas com a participação do atual astro do Real Madrid e ex-jogador do Paris Saint-Germain.

Mbappé conseguiu levar a seleção francesa à final da Copa do Mundo nas duas edições anteriores, conquistando o título em 2018 contra a Croácia, mas perdendo para a Argentina em 2022.

Durante sua trajetória notável no torneio, Mbappé marcou 14 gols, superando o brasileiro Pelé e o argentino Lionel Messi na lista dos maiores artilheiros. O astro francês precisa marcar mais três gols para quebrar o recorde de Miroslav Klose, o maior artilheiro da história, com 16 gols.