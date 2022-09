Semifinais da Série D 2022: jogos, datas, onde assistir e mais

Todas as informações das semifinais da quarta divisão do futebol brasileiro

A Série D do Campeonato Brasileiro está em sua reta final, com os quatro clubes classificados para as semifinais, e, consequentemente, para a Série C de 2023 já definidos.

Após os jogos das quartas de final, Amazonas, São Bernardo, América-RN, e Pouso Alegre garantiram suas vagas na próxima edição da terceira divisão do campeonato nacional. Agora, as quatro equipes seguem vivas na disputa pelo título da Série D.

Abaixo, todas as informações sobre as semifinais da Série D.

Quais são os jogos das semifinais da Série D 2022?

Sem sorteio realizado, os confrontos das semifinais foram definidos de acordo com o chaveamento das quartas de final. Confira os duelos:

Pouso Alegre x Amazonas

São Bernardo x América-RN

Os mandos de campo são definidos de acordo com as campanhas das equipes na competição, com a melhor equipe decidindo o confronto em casa.

Assim, São Bernardo e Amazonas decidem seus jogos em casa.

Quando são os jogos das semifinais?

Pouso Alegre x Amazonas

IDA: Pouso Alegre x Amazonas - 3 de setembro de 2022, às 17h (de Brasília)

VOLTA: Amazonas x Pouso Alegre - 11 de setembro de 2022, às 16h (de Brasília)

São Bernardo x América-RN

IDA: América-RN x São Bernardo - 4 de setembro de 2022, às 16h (de Brasília)

VOLTA: São Bernardo x América-RN - 10 de setembro de 2022, às 16h (de Brasília)

Onde assistir aos jogos das semifinais da Série D 2022?

A plataforma de streaming InStat é a responsável por transmitir a Série D do Campeonato Brasileiro, incluindo os jogos das semifinais.