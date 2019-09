Semifinais da Série C: os jogos, mandos, horários e mais

Confiança, Sampaio Corrêa e Náutico já estão classificados; Juventude x Imperatriz disputam a última vaga

Três das quatro equipes que irão disputar a semifinal da do Campeonato Brasileiro já estão definidas. , Confiança e garantiram suas classificações neste fim de semana.

Agora, Juventude e Imperatriz irão definir, nesta segunda-feira (9), às 20h (de Brasília), quem ficará com a última vaga não só à semi, mas também à de 2020.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

QUAIS SERÃO OS JOGOS?

Confiança e Sampaio Corrêa se enfrentam em uma das semifinais. Já o Náutico aguarda pelo vencedor entre Juventude x Imperatriz para conhecer seu adversário.

QUANDO SERÃO OS JOGOS?

As semifinais da Série C do Brasileirão serão disputadas nos dias 15 e 22 de setembro, e os horários ainda serão definidos.

MANDOS DE CAMPO

Como a chave já está definida, também estão estabelecidos os mandos de campo

15 de setembro: Confiança x Sampaio Corrêa (estádio Batistão)

15 de setembro: Juventude/Imperatriz x Náutico (estádio Alfredo Jaconi ou Frei Epifânio)

Mais artigos abaixo

22 de setembro: Sampaio Corrêa x Confiança (estádio Castelão - MA)

22 de setembro: Náutico x Juventude/Imperatriz (estádio dos Aflitos)