Semifinais da Liga Europa: jogos, datas, classificados e mais da edição 2019/20

E as semifinais da já começaram a se formar. A segunda maior competição do Velho Continente, que está acontecendo na Europa, está cada vez mais próxima da grande final, marcada para o dia 21, em Colônia. Já temos dois dos quatro times das semifinais definidos e aguardando a definição dos outros.

Nesta reta final, concentrada na por conta da pandemia de Covid-19, os confrontos são decididos em jogos únicos, com prorrogação e pênaltis em caso de empate.

Veja o chaveamento final, os jogos e as datas das semifinais da Liga Europa!

Ao vencerem, respectivamente Copenhague e nas quartas de final, e são os primeiros semifinalistas da Liga Europa 2019/20.

⏰ RESULTS ⏰ 🔴 Manchester United book semi-final spot 👏 ⚫️🔵 Inter into last 4 🎉 🤔 Who was your MOTM? #UEL

Agora, Shakhtar x Basel e Wolverhampton x Sevilla decidem as outras duas vagas, na quarta-feira (11).

Confira o chaveamento da sequência do torneio:

Os jogos, únicos, acontecem em Colônia e em Dusseldorf. Assim como a Liga dos Campeões, a Europa League também teve seu formato modificado em razão da pandemia do novo coronavírus. A ideia é que seja um torneio de "tiro curto": serão 15 dias para a definição do novo campeão europeu.

Vale lembrar que nenhuma partida, nem mesmo a grande final, terá a presença de torcedores.

