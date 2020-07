Semifinais da Copa do Nordeste: onde assistir, jogos, datas, horários e mais

Fortaleza e Ceará seguem vivos na disputa pelo título da Copa do NE; veja as informações sobre as semifinais da competição

A primeira semifinal da já está definida. Após jogos eletrizantes nas quartas de final, Ceará, ainda seguem vivos na disputa pelo título do Nordestão. A outra semifinal ainda não está definida, com x Confiança e x -PB na disputa pelas vagas.

Quer ver o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e assine o DAZN!

Neste sábado (25), o Leão do Pici, atual campeão do torneio, garantiu a classificação nos pênaltis contra o Sport, mesmo com o treinador Rogério Ceni não aprovando a atuação de sua equipe. Do outro lado, o Vovô bateu o Vitória por 1 a 0, com gol de Vinícius.

Mais times

#FIMDEJOGO / O Tricolor de Aço vence por 4x1 nos pênaltis e está na semifinal da @copadonordeste. 100% de aproveitamento nas cobranças de penalidade máxima! 👊🏼🦁



Terça-feira tem Clássico-Rei pela semifinal da #LampionsLeague. Seguimos focados! BORAAAAA, LEÃO! pic.twitter.com/dMgM1budRK — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) July 25, 2020

Quais são os confrontos das semifinais da Copa do Nordeste?

De um lado da chave, duas equipes da Série A do Brasileirão medem forças por uma vaga na grande final: Fortaleza e Ceará. Essa será a primeira vez que acontece um Clássico-Rei para decidir a semifinal da Copa do Nordeste.

A outra semifinal ainda não está definida. Santa Cruz, Confiança, Bahia e Botafogo-PB são as equipes que ainda brigam pelas vagas.

Datas das semifinais

O Clássico-Rei, entre Ceará e Fortaleza, acontece na próxima terça-feira, dia 28 de julho, às 21h30 (de Brasília). A segunda semifinal está programada para acontecer no dia 29 de julho, no mesmo horário.

VENDAS INICIADAS! Já está ABERTA a venda de ingressos, pra quem é Sócio , para a transmissão de Ceará x Fortaleza. 🚘🎥

⠀

Vagas LIMITADAS. Garanta agora mesmo o seu ingresso! ⤵https://t.co/Zct8Pr6018

⠀#CearáSC #Vozão pic.twitter.com/E3AuFoya8O — YouTube.com/VozaoTV (@CearaSC) July 25, 2020

Onde assistir às semifinais da Copa do Nordeste?

Assim como as demais rodadas da Copa do Nordeste, as semifinais serão transmitidas através do serviço de Streaming LiveFc.com. Uma outra opção para assistir aos duelos online será o canal oficial da competição no YouTube.