Copa do Nordeste 2020: quem avançou para as quartas de final?

Competição interestadual chega às suas fases finais e traz grandes jogos entre os oito classificados

A está chegando às suas fases finais. A noite dessa quarta-feira (22) marcou a última rodada da fase de grupos e definiu os oito clubes classificados para as quartas de final da 'Lampions League', como é carinhosamente conhecida.

No Grupo A, os quatro primeiros lugares foram conquistados por , , -PB e Sport. No Grupo B, Confiança, Ceará, e ficaram com as quatro primeiras posições.

Sendo assim, esses oito times chegam para as quartas de final do Nordestão. Todos os jogos já estão definidos e acontecerão no sábado (25).

O chaveamento da Lampions ficou assim! Essas quartas de final vão pegar fogo ou não vão? pic.twitter.com/qriDDfnAZu — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) July 23, 2020

- Fortaleza x Sport

- Ceará x Vitória

- Confiança x Santa Cruz

- Bahia x Botafogo-PB

O Fortaleza, de Rogério Ceni, chega mais uma vez às fases finais da Lampions. Campeão do ano passado, o time da capital cearense tenta o bicampeonato. O sorteio pode reservar um clássico local contra o Ceará já na semifinal.