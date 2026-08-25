Segue a disputa em torno do futuro de Julián Álvarez, depois de o Atlético de Madrid manter sua posição de recusa em permitir a saída do atacante argentino para o Barcelona, ao mesmo tempo em que o jogador não pensa em outra coisa a não ser em se transferir para o clube catalão.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o Atlético de Madrid vive uma situação complicada por causa de Julián Álvarez, depois de o estádio Riyadh Air Metropolitano ter testemunhado, no último domingo, uma cena marcante, que consistiu no fato de a maioria da torcida do time ter dirigido vaias contra o atacante argentino antes, durante e depois da partida, antes de o jogador se dirigir sozinho ao túnel dos vestiários por recomendação do clube, o que aprofundou o atrito entre o clube madrilenho e o atacante argentino.

O Atlético mantém sua posição de recusa à transferência de Julián Álvarez para o Barcelona, enquanto o atacante apelidado de "Aranha" não pensa em outra coisa a não ser em se transferir para o Barcelona, apesar de seu clube só abrir a porta para sua saída em direção ao Arsenal.

Segue a disputa entre o Atlético de Madrid, que definiu, por meio de seu presidente Enrique Cerezo, de seu presidente-executivo Miguel Ángel Gil e de seu treinador Diego Pablo Simeone, as linhas vermelhas das quais não abrirá mão, e Julián Álvarez, que só deseja vestir a camisa catalã.

Álvarez continua a reafirmar seu desejo de vestir a camisa do Barcelona, tendo ontem alimentado ainda mais seu sonho por meio de um sinal dado através de uma conta no aplicativo TikTok.

Um dos usuários havia publicado, dois dias atrás, um vídeo que incluía uma imagem do atacante argentino vestindo a camisa do Barcelona e fazendo sua famosa comemoração inspirada no Homem-Aranha, antes de Álvarez interagir com a publicação ontem, curtindo-a.

Essa atitude equivale a uma declaração clara das intenções de um jogador que atravessa uma situação delicada, depois de ter demonstrado com clareza que não se sente confortável no Atlético de Madrid, após o clube não ter cumprido o que lhe havia prometido em fevereiro passado, quando lhe informou que permitiria, ao fim da temporada, sua saída para o destino que desejasse, com a condição de que o clube interessado em contratá-lo apresentasse uma proposta compatível com seu valor.

O Atlético de Madrid corre o risco de que essa situação acabe lhe causando um grande prejuízo, seja por perder a oportunidade de obter uma boa quantia financeira pelo jogador caso a janela de transferências se encerre sem sua saída do time, seja pela permanência de Álvarez no clube sem motivação e sem apresentar o nível que o time espera dele.

O Atlético de Madrid tenta, no momento, apenas se movimentar para direcionar Julián Álvarez ao Arsenal.

O Barcelona acompanha essa disputa, mantendo um objetivo claro que consiste em esgotar todas as suas opções para contratar Álvarez, o atacante desejado por Hansi Flick e Deco, e que será a última adição a um elenco que o clube reforçou e montou para disputar todos os títulos.

O Barcelona está ciente de tudo o que Álvarez faz para realizar seu sonho de vestir a camisa catalã, e por isso vai esperá-lo até o fim, mesmo que corra o risco de não contratar outro atacante para a posição de camisa 9.



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