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Suspensão do contrato com a Betano provoca impacto estimado em R$ 350 milhões nas receitas do clube, que prepara plano de contenção de despesas para a próxima temporada

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O Flamengo encaminhou ao Conselho de Administração, na segunda-feira (16), a proposta de orçamento para 2027 e projetou um déficit contábil de R$ 90 milhões para a próxima temporada. O cenário considera a ausência de receitas provenientes de casas de apostas, após a suspensão do contrato de patrocínio master com a Betano. Segundo o clube, a decisão representa um impacto imediato de R$ 350 milhões nas receitas, o que obrigou a diretoria a rever o planejamento financeiro para o próximo ano.

Em comunicado oficial, o Rubro-Negro explicou que havia mais de R$ 600 milhões em receitas contratadas de patrocínio master para 2027 e 2028. Entretanto, a Betano informou a suspensão do acordo até 31 de março de 2027 ou até que a Medida Provisória nº 1.394/2026, que impede a atuação das casas de apostas no país, seja revogada, suspensa ou extinta. Diante da situação, o Flamengo decidiu não incluir qualquer receita relacionada ao setor de apostas no orçamento.

O clube também destacou que a perda financeira ocorre em um momento de compromissos assumidos em temporadas anteriores e de aumento das amortizações e depreciações decorrentes dos investimentos realizados no elenco. Por isso, a diretoria prevê um plano de contenção e racionalização de despesas em diferentes setores, incluindo o futebol profissional e os esportes olímpicos. A intenção é preservar o equilíbrio financeiro sem comprometer a capacidade de investimento a longo prazo.

Apesar da projeção negativa, o Flamengo estima arrecadar R$ 1,535 bilhão em 2027. O comunicado também aponta que o clube deve registrar EBITDA recorrente de R$ 227 milhões, crescimento de 25,4% em relação a 2024. Além disso, a diretoria ressaltou que o déficit contábil não significa necessariamente dificuldades para honrar os compromissos financeiros. Segundo o Rubro-Negro, as medidas previstas garantem o equilíbrio de caixa e permitem atravessar o próximo exercício sem pressões de liquidez.

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No documento, o clube afirmou que, mesmo diante do cenário, não pretende abrir mão da competitividade. "O Clube não abrirá mão de sua competitividade. Mas também não colocará em risco seu futuro para sustentar, no curto prazo, uma estrutura de custos construída sobre receitas que deixaram de existir por uma decisão externa e abrupta", destacou o comunicado. A diretoria também sinalizou que poderá reavaliar o orçamento caso o cenário regulatório e comercial mude ao longo de 2027.

Próximas partidas FLA Brasileirão 18:30 APR Assistir

Dentro de campo, o Flamengo volta a jogar nesta quarta-feira (18), quando enfrenta o Athletico, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 35ª rodada do Brasileirão. Na liderança da competição, o Rubro-Negro soma 76 pontos, três a mais que o Palmeiras, segundo colocado, com 73. O confronto é importante para a equipe carioca na disputa pelo título nacional, especialmente antes do encontro direto entre os dois clubes, marcado para o próximo sábado (21).