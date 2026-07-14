Sem o Milan, Antonio Silva está a um passo do Bournemouth

Antonio Silva está prestes a vestir a camisa do Bournemouth. Depois de recusar a proposta de renovação do Benfica, o zagueiro está a um passo de assinar com o clube inglês. O diretor esportivo Thiago Pinto é um grande admirador do jogador e espera fechar a negociação: o nome do jogador nascido em 2003 havia voltado a ser cogitado pelo Milan.

Silva vem de mais uma excelente temporada em Portugal. Pelo Benfica, o zagueiro central somou 25 partidas, 1 gol e 1 assistência no campeonato. A esses números somam-se 6 partidas na Liga dos Campeões.