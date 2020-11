Portugal x França: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Duelo será no Estádio da Luz, neste sábado (14), às 16h45 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e fazem neste sábado (14), no Estádio da Luz, a partir das 16h45 (de Brasília), duelo eletrizante válido pela quinta rodada do grupo 3 da Liga das Nações. A partida terá transmissão ao vivo do Space, do canal do Esporte Interativo no Youtube e da plataforma EI Plus. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Portugal x França DATA Sábado, 14 de novembro de 2020 LOCAL Estádio da Luz, Lisboa - POR HORÁRIO 16h45 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty)

A partida terá transmissão ao vivo do Space, do canal do Esporte Interativo no Youtube e da plataforma EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na ponta do grupo 3, Portugal chega completamente descansada para o duelo, após utilizar uma equipe alternativa na goleada sobre Andorra no meio da semana. Cristiano Ronaldo e João Félix estão confirmados no time titular.

Logo atrás no grupo, a França vem de uma surpreendente derrota para a Finlândia em amistoso durante a semana. Os Bleus têm dúvidas quanto a escalação de Mbappé, enquanto Ben Yedder testou positivo para covid-19 e está fora do duelo.

Provável escalação da Portugal: Rui Patrício, Cancelo, Pepe, Dias, Guerreiro, Pereira, Bruno Fernandes, Carvalhom Silva, João Félix e Cristiano Ronaldo.

Provável escalação da França: Lloris, Pavard, Kimpembe, Varane, Hernández, Kanté, Rabiot, Pogba, Griezmann, Martil e Giroud.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PORTUGAL

JOGO CAMPEONATO DATA Portugal 7 x 0 Andorra Amistoso 11 de novembro de 2020 Portugal 3 x 0 Liga das Nações 14 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Portugal Liga das Nações 17 de novembro de 2020 16h45 (de Brasília) Hungria x Portugal 15 de junho de 2021 13h (de Brasília)

FRANÇA

JOGO CAMPEONATO DATA França 0 x 2 Finlândia Amistoso 11 de novembro de 2020 Croácia 1 x 2 França Liga das Nações 14 de outubro de 2020

Próximas partidas