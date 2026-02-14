O Blues se viu na frente logo no início, mas não foi por sua própria criatividade. Em vez disso, eles receberam uma vantagem aos seis minutos, quando Alfie Dorrington desviou a bola para o próprio gol, dando aos anfitriões uma vantagem de 1 a 0. Em vez de continuar pressionando e desmontar o adversário da divisão inferior, o City recuou para um ritmo lento que frustrou a torcida da casa e claramente irritou seu técnico na linha lateral. Por longos períodos, a diferença entre as divisões do futebol foi quase imperceptível, com o Salford segurando o empate contra o tricampeão.

Pep se recusa a usar o cansaço como desculpa

Na preparação para o confronto, Guardiola falou abertamente sobre a natureza implacável do calendário futebolístico. O City tem efetivamente jogado duas partidas por semana durante toda a campanha, além de enfrentar a imensa pressão psicológica de uma disputa acirrada pelo título da Premier League contra times como Arsenal e Liverpool. No entanto, ao enfrentar a imprensa após o apito final, o técnico do City se recusou a usar o cansaço de seus jogadores como desculpa para o desempenho medíocre.

Guardiola foi preciso em sua análise pós-jogo, sugerindo que seus jogadores não compreenderam os requisitos táticos da partida. “Não lemos os espaços onde estávamos”, disse ele. “Os espaços no ataque dependem de como eles defendem e nós não lemos isso. Gastamos muito tempo para tornar o processo um pouco mais rápido do que isso. A única boa notícia [é] que passamos de fase. Isso é tudo. Seria bom para mim dizer que estamos mentalmente exaustos, que estamos cansados. Foram duas ou três semanas difíceis por vários motivos, mas é o nosso trabalho. Temos que fazer o que temos que fazer. O calendário diz para jogarmos a cada poucos dias. Simplesmente não percebemos onde estavam os espaços e é por isso que tudo foi monótono, lento e ruim.”

Contratações de janeiro salvam o dia

Com o jogo equilibrado em 1 a 0 e o Salford ganhando confiança, Guardiola foi forçado a recorrer ao seu banco para injetar a qualidade necessária. Isso destacou a importância da atividade do City no mercado de inverno, já que foi necessário um grande investimento para derrotar os adversários mais fracos. Foi somente aos 81 minutos que o resultado foi finalmente definido, quando Marc Guehi apareceu para marcar o segundo gol e efetivamente acabar com os sonhos do Salford de uma virada histórica.

A dificuldade em superar o adversário da League Two servirá como um alerta para vários titulares da equipe principal que não conseguiram aproveitar a oportunidade. Embora as estatísticas mostrassem que o City dominou a posse de bola, faltou a equipe a incisividade normalmente associada a um time de Guardiola. O técnico só ficou satisfeito nos últimos dez minutos da partida. Assim que o segundo gol foi marcado, a tensão evaporou, mas os 80 minutos anteriores já haviam deixado um gosto amargo na boca do técnico.

O caminho para a quinta rodada e além

Apesar da natureza “chata” da vitória, a busca do Manchester City por títulos em várias frentes continua ativa. O sorteio da quinta rodada da FA Cup está marcado para a noite de segunda-feira, pouco antes da partida entre Macclesfield e Brentford. O City ficará de olho nas bolas enquanto busca um caminho de volta a Wembley, embora saiba que não pode se dar ao luxo de ter mais muitas atuações abaixo do padrão se quiser defender seu título.

A agenda não dá sinais de desaceleração, com compromissos europeus também se aproximando. O Blues aguarda atualmente para descobrir seus adversários nas oitavas de final da Liga dos Campeões, que serão determinados após as partidas de desempate entre Inter e Bodo/Glimt, e Real Madrid e Benfica no final deste mês. Para Guardiola, o foco continua sendo encontrar consistência e garantir que sua equipe recupere sua precisão tática antes que a reta final da temporada realmente comece.