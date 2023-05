Sem folga! Elenco do Flamengo chega da Argentina, dorme no CT e treina na manhã desta sexta-feira

Rubro-Negro se prepara para duelo contra o Athletico, no domingo, pelo Brasileirão

Depois do empate em 1 a 1 com o Racing, na Argentina, o elenco do Flamengo não descansou. A delegação Rubro-Negra chegou ao Rio de Janeiro por volta das 03h, desta sexta e foi direto para o Ninho do Urubu. Jorge Sampaoli comanda treino às 11h.

Sampaoli foi apresentado como técnico do Flamengo no dia 17 de abril, desde então os jogadores do Flamengo não receberam folga. O técnico, conforme trouxe a GOAL, é adepto de estudos que apontam que o pico do cansaço acontece 48 horas depois da partida e, por isso, sempre treina no dia seguinte ao jogo.

Com o calendário apertado, Sampaoli ainda não conseguiu dar um descanso para os jogos. Antes mesmo da partida diante do Racing, o planejamento era regressar direto para o Ninho do Urubu e treinar na manhã de sexta-feira. No domingo (7), o Flamengo encara o Athletico, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro.

Com duas derrotas e apenas uma vitória no Brasileirão, o duelo contra o CAP é importantíssimo para o Rubro-Negro neste início de campeonato. O Athletico está ao lado do Flamengo na tabela e também tem dois revés e apenas um triunfo até aqui na competição.