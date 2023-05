Rotina de treinos, trabalho com a base, nada de folga e mais: como foram os primeiros dias de Sampaoli no Flamengo

Treinador gosta de atividades nos dias de jogos, treino no dia seguinte das partidas e espera por casa no Rio de Janeiro

Jorge Sampaoli ainda não completou um mês de Flamengo, mas no dia a dia já vem encontrando a sintonia com o clube. No Rubro-Negro, o técnico tem planos de desenvolver um projeto a longo prazo e se sente muito à vontade na cidade que escolheu para ter sua residência fixa. Da obsessão pela bola, a metodologia de trabalho, o relacionamento com a base e mais, abaixo a GOAL te mostra um pouco dos primeiros dias do argentino no time carioca.

ROTINA DE TREINOS

Sampaoli tem um estilo enérgico na beira do campo, algo que cobra dos atletas também dentro do campo. Para isso, ele exige um ótimo preparado físico e tem focado bastante nas atividades físicas, de intensidade. O técnico é adepto da pressão pós perda e entende que o elenco precisa estar em bom nível fisicamente para conseguir executar durante as partidas.

As atividades de Sampaoli são sempre pela manhã, mesmo em caso de jogo às 21h30 no dia anterior. Além disso, o técnico se baseia nos estudos que diz que o pico do cansaço é somente 48 após a atividade física, por isso há sempre treinos no dia seguinte aos jogos.

TRABALHO COM A BASE

Ao chegar no Flamengo, Sampaoli tem optado por jogadores mais experientes e atletas com quem já trabalhou. Mesmo assim, o técnico abre espaço para a base e vem utilizando nomes como Matheus França e Wesley. É natural que, ao longo do trabalho, ele vá adicionando mais jogadores a medida que vai conhecendo o que cada um pode entregar dentro do seu estilo.

Sampaoli pede sempre que a base treino no mesmo horário do time profissional. Nos trabalhos táticos, ele utiliza um time da base e os coloca em campo contra o elenco profissional espelhando o adversário do Flamengo.

TREINOS NOS DIAS DOS JOGOS

Sampaoli também é adepto dos treinos nos dias de jogos, especialmente se a partida for pela noite. Como sempre faz as atividades pela manhã, o treinador não vê com bons olhos deixar os jogadores sem movimentação física mais de 24 a 30 horas.

Quando os jogos são em casa, ele utiliza o treino no dia da partida para trabalhar posicionamento, bola parada, movimentação e ativação muscular. Quando os jogos são fora, normalmente ele faz uma atividade interna, dentro da academia ou no espaço que estiver disponível.

SEM FOLGA

Sampaoli comandou o primeiro treino do Flamengo no dia 17 de abril. Desde então, o elenco rubro-negro não sabe o que é folga. Como trouxemos aqui, o técnico é adepto da metodologia dos treinos no dia seguinte aos jogos e folga apenas 48 horas depois das partidas. Por conta do calendário, no entanto, o treinador ainda não conseguiu dar um descanso para os atletas.

Depois da partida contra o Racing, que acontece nesta quinta-feira (4), na Argentina, os jogadores tampouco terão folga. Eles treinam no Ninho do Urubu às 11h, desta sexta, de olho no confronto contra o Athlético-PR, pelo Brasileirão, no domingo.

MORADOR DO RIO DE JANEIRO

Sampaoli se estabeleceu no Rio de Janeiro. Ele, que já tem residência fixa em Búzios, está construindo uma casa na cidade onde vai morar com a esposa, os dois filhos pequenos e os quatro cachorros que vão acompanham o técnico para todos os lados do planeta. A casa está sendo construída na Barra da Tijuca e tem previsão de ficar pronta no final de julho.

O técnico é casado com uma chilena, com quem vive e tem duas crianças, nascidas no Brasil. Na Argentina, Sampaoli tem outros dois filhos, mais velhos, de seu antigo relacionamento.

AULAS DE PORTUGUÊS

Jorge Sampaoli está fazendo aulas de português. O treinador vem melhorando a cada dia o seu vocabulário na língua. O técnico entende que, como quer se estabelecer cada vez mais no país, precisa aprender a falar o idioma.

O treinador sempre se esforçou para se comunicar mas, com tinha medo de ser mal interpretado por não conhecer muito bem as palavras, priorizava se comunicar em espanhol. Agora, nas coletivas, o técnico consegue arranhar um portunhol e vem evoluindo.





VAZAMENTO DE ESCALAÇÃO NÃO PREOCUPA

Fato comum com Vitor Pereira, que chegou a ficar paranoico no Flamengo com o vazamento de escalações, Sampaoli não está preocupado com este tema. O treinador, inclusive, não é do tipo que corre atrás do “X9”. O foco do treinador é trabalhar a equipe.

Sampaoli, inclusive, não costuma fazer mistério. Ele conversa bastante com os jogadores, sempre de forma direita e nas atividades não se incomoda em montar o time.