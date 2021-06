Sem empréstimo para Santos e Red Bull Bragantino, Ryller volta ao Braga

Contrato do volante se encerra com clube de Bragança Paulista e ele retornará a Portugal. Braga deseja negociação por venda

Ryller vai voltar ao Braga, de Portugal. O volante não permanecerá no Red Bull Bragantino, clube com o qual tinha contrato de empréstimo até este mês de junho e que não exerceu a sua compra definitiva.

Os europeus recusaram a possibilidade de um empréstimo de Ryller ao Santos e também não toparam ampliar o acordo com o Red Bull Bragantino por mais um ano de empréstimo. O desejo era acertar uma negociação de venda definitiva para um clube brasileiro, o que não aconteceu.

Diante disso, Ryller retornará ao Braga. Nas redes sociais, o Red Bull Bragantino se despediu de Ryller após 68 jogos feitos desde junho de 2019, quando ele iniciou sua trajetória no clube.

Obrigado por toda a dedicação com a camisa do Red Bull Bragantino nesses 68 jogos, desde junho de 2019, Ryller!



Desejamos muito sucesso na continuidade da sua carreira. 👊🏾⚽



📸 Ari Ferreira pic.twitter.com/5Ib88lgDOV — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) June 14, 2021

Sem Ryller, o Santos tem negociação avançada para contratar Camacho, do Corinthians. O volante trabalhou com o técnico Fernando Diniz, responsável pela indicação do jogador.