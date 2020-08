Abraço de Gabigol em Dome Torrent é uma força além dos gols no Flamengo

O atacante não vem demonstrando o faro de goleador de antes, mas é o maior símbolo atual do clube

Gabriel Barbosa marcou três gols neste Brasileirão 2020: converteu duas cobranças de pênalti, contra e , antes de, com a bola rolando, fazer o único gol na vitória do Flamengo sobre o Santos, dentro da Vila Belmiro, pela sexta rodada. Nas comemorações, o “muque” marrento de sempre seguiu como marca registrada, mas com uma nova constante: as demonstrações de apoio ao técnico Domènec Torrent. A atitude do camisa 9 com o novo comandante talvez seja o que de mais positivo acontece no time atual do .

Hoje o ainda tem a si mesmo como grande adversário, por causa das constantes comparações com a sua versão espetacular e vencedora de 2019. Até mesmo o técnico Jorge Jesus chegou a sofrer com algumas críticas motivadas por esta comparação, na primeira metade de 2020, antes de deixar o para retornar ao comando do , em .

Com a chegada de Dome Torrent para assumir o Flamengo em substituição ao luso, estas comparações só aumentaram: o catalão, afinal de contas, não apenas não é Jorge Jesus como prefere uma forma diferente de se jogar futebol. E já chegou fazendo mudanças no time que, sob o comando de JJ, parecia conseguir jogar de olhos fechados.

As primeiras impressões deste novo Flamengo não agradaram a torcida: após a estreia com derrota por 1 a 0 contra o , no Maracanã, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, os 3 a 0 sofridos diante do modesto Atlético Goianiense fizeram o torcedor - desacostumado recentemente a qualquer coisa parecida - começar a questionar o trabalho de Torrent. E uma imagem que viralizou em meio àquela derrota foi a de um Gabigol visivelmente irritado, olhando, do banco de reservas, para o catalão.

O atacante, contudo, seguia um discurso de apoio ao novo treinador. E este discurso virou atitude com os abraços dados em Torrent a cada gol marcado desde então. Em um Flamengo bem diferente àquele de Jorge Jesus, que precisa de tempo para assimilar o novo trabalho e ainda não passa a segurança que a torcida havia se acostumado, ver um dos grandes ídolos da história rubro-negra dando constantemente o seu aval ao novo técnico é o maior símbolo de força que Dome tem hoje no clube.

Isso porque a relação de Gabigol com Jorge Jesus foi intensa, como ficou registrado na incrível constância de gols marcados pelo atacante sob o comando do luso – e no abraço de despedida dado após a conquista do título carioca. Assim como o Flamengo, Gabriel não está no mesmo nível de 2019 e sob o comando de Torrent vem até mesmo desperdiçando mais gols do que o comum: segundo números levantados junto à Opta Sports, o camisa 9 desperdiçou oito chances claras de gols e sua taxa de conversão é a menor desde sua chegada ao clube (15.7% de suas tentativas terminam no fundo das redes).

Entretanto, se o Flamengo continua sendo um dos melhores times do Brasil, Gabigol continua com status de um dos melhores atacantes que temos por aqui. Seus abraços em Torrent significam uma força além dos gols - mesmo em um momento de menos gols.