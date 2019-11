Sem desespero, Tite pode igualar pior sequência de um técnico do Brasil

Ausência de vitória poderá incluir Tite em ranking "amargo" na história da seleção brasileira

Sem vencer há cinco jogo com o , Tite já soma uma das piores sequências de resultados na história da seleção. No amistoso desta terça-feira (19), contra a Coreia do Sul, o treinador poderá igualar a amarga marca de 2001, ano no qual o Brasil ficou seis jogos sem vencer (quatro sob o comando de Emerson Leão e dois com Luiz Felipe Scolari).

Ainda que a pressão para conquistar os três pontos seja real e iminente diante do técnico, Tite descarta qualquer intimidação a respeito do atual momento vivido pela equipe nacional.

"Desesperado não estou. Sou um cara muito feliz e realizado. Sei das pressões, mas não tem desespero. Sou um cara bem resolvido em relação a isso. Tem a busca de fazer um grande jogo, fazer um grande espetáculo, que a gente ganhe e jogue muito. Que a Coreia jogue muito, mas a gente saia vencedor”, disse o treinador em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira (18).

Com a série de cinco partidas sem vencer, Tite igualou as seguintes sequências:

5 jogos sem vencer

15/11/2019 - Brasil 0x1 - amistoso (Técnico: Tite)

13/10/2019 - Brasil 1x1 - amistoso (Técnico: Tite)

10/10/2019 - Brasil 1x1 - amistoso (Técnico: Tite)

11/09/2019 - Brasil 0x1 - amistoso (Técnico: Tite)

06/11/2019 - Brasil 2x2 - amistoso (Técnico: Tite)

14/11/2012 – Brasil 1 x 1 Colômbia – amistoso (Técnico: Mano Menezes)

21/11/2012 – Argentina 2 x 1 Brasil – Superclássico das Américas (Técnico: Mano Menezes)

06/02/2013 – 2 x 1 Brasil – amistoso (Técnico: Luiz Felipe Scolari)

21/03/2013 – 2 x 2 Brasil – amistoso (Técnico: Luiz Felipe Scolari)

25/03/2013 – Brasil 1 x 1 – amistoso (Técnico: Luiz Felipe Scolari)