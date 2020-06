"Sem desculpas": Zidane minimiza jogar sempre após o Barça na reta final de La Liga

Em todas as rodadas marcadas no pós-paralisação do Campeonato Espanhol, o Real Madrid irá a campo já sabendo o resultado da partida do rival

e vivem uma briga "particular" pelo título da . O clube merengue, vice-líder da competição, está seis pontos na frente do , terceiro colocado, com um jogo a menos. Com a vitória dos catalães diante do Mallorca, nesta retomada do Campeonato Espanhol, os Blaugranas abriram cinco pontos de vantagem sobre o maior rival.

Assim, com uma distância já considerável entre a dupla e as outras equipes que participam da competição, é muito provável, considerando o poderio dos elencos dos gigantes, que a briga pelo título fique entre os dois.

O único "problema" é que Barcelona e Real Madrid não se enfrentam mais até o final da La Liga. Desta maneira, os rivais terão que disputar o título, caso não aconteça uma zebra, rodada após rodada, contra os outros clubes do Campeonato Espanhol.

Mais times

A vantagem inicial está com o Barça, dois pontos na frente do clube merengue. Com isso, os catalães dependem apenas deles para saírem campeões, ao passo que o Real precisa de um tropeço da equipe comandada por Quique Setién.

O Campeonato Espanhol promete a briga pelo título mais emocionante do futebol pós paralisação. Barcelona voltou com 58 pontos, Real Madrid com 56. Faltam 11 jogos. Todo jogo tem um caráter absolutamente decisivo. Barcelona já sai na frente do Mallorca na reestreia. — Leonardo Dahi (@leonardodahi) June 13, 2020

Desta maneira, quando a tabela inicial do pós-pandemia foi divulgada, ela gerou uma polêmica na : o Real Madrid irá disputar todas as partidas das próximas quatro rodadas já sabendo do resultado final do jogo do Barcelona.

Após o fato viralizar nas redes sociais, muitos afirmaram que tal calendário favorecia o clube catalão, já que no caso de vitória do líder, os merengues teriam que entrar em campo pressionados, sabendo que não vencer faria com que seus rivais disparassem na tabela.

A polêmica chegou até Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid. Ao contrário da torcida, o ídolo não deu moral para o assunto.

Mais artigos abaixo

"Não acredito que o calendário nos prejudique. Estamos contentes de voltar a jogar e vamos nos adaptar a situação. Sem desculpas, temos o costume de jogar a cada três dias. Estamos dois pontos atrás. São 11 finais até o término do campeonato." declarou o francês.

Confira as partidas dos dois até o final da competição: