Sem custos: ex-campeão mundial se junta ao Campeonato Saudita

O ex-campeão mundial se juntou à Liga Roshn Saudita, sem qualquer custo financeiro, tornando-se a mais recente contratação de peso durante a atual janela de transferências de verão.

O Abha, recém-promovido à Liga Roshn Saudita, publicou um vídeo no qual anunciou a contratação do meia francês Nabil Fekir.

Fekir se juntará ao clube saudita em uma transferência gratuita, após o fim de seu contrato com seu antigo clube, o Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, ao término da temporada passada.

O Abha não revelou os detalhes do negócio, mas relatos da imprensa anteriores confirmaram que o jogador de 33 anos assinará um contrato de uma temporada, com uma cláusula que permite a renovação por mais uma temporada.

O jogador francês representa um reforço importante para o Abha, especialmente por já ter sido campeão da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, com a seleção de seu país, quando participou de todas as partidas como reserva, sem marcar nem dar assistência para nenhum gol.

Fekir possui uma carreira repleta de conquistas, tendo se destacado de forma notável no Olympique de Lyon entre 2013 e 2019, antes de viver uma experiência de sucesso com a camisa do Real Betis, da Espanha, que durou 5 anos, e depois se transferir para o futebol dos Emirados Árabes Unidos pela porta do Al Jazira, em 2024.

Nabil Fekir apresentou grandes atuações com o time emiradense na temporada passada, quando disputou 25 partidas, nas quais marcou 10 gols e deu outras 4 assistências.