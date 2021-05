Sem contato do Al Duhail, Palmeiras não crê em compra de Dudu

Clube do Qatar não sinaliza interesse até fim da tarde de sábado. Prazo se encerra às 23h59, mas Verdão duvida que haverá negócio

O Palmeiras não recebeu contato do Al Duhail interessado em exercer a compra de Dudu até às 17h deste sábado (15), último dia de prazo para o clube do Qatar fazer a notificação da opção do contrato.

A Goal conversou com dirigentes do Verdão e pessoas ligadas a Dudu que apostam que não será exercida a opção de compra de 6 milhões de euros (R$ 38,1 milhões) à vista por 80% dos direitos econômicos, pois não houve qualquer sinal nesse sentido.

O próprio atacante, inclusive, sinalizou a Ademir da Guia no instagram que estava perto do retorno.

Apesar disso, existe a lembrança de que o prazo por contrato para manifestação do Al Duhail vence às 23h59 (de Brasília) deste sábado e que basta um e-mail para confirmar a opção. Portanto, ainda há tempo hábil.

Mas essa possibilidade é vista como improvável pois não houve nenhum movimento até 17h de Brasília (23h no horário do Qatar, por causa das seis horas de fuso em relação ao Brasil) e isso teria de ser feito durante a madrugada no Qatar.

Nesse contexto, o Palmeiras espera o fim do prazo legal acordado em contrato para que o Al Duhail se manifeste para depois tomar alguma atitude. Caso a expectativa se confirme, Dudu inicialmente cumpre seu contrato até o fim de junho e a partir de julho voltaria a ser jogador do Palmeiras, se não houver novas possibilidades de negociação para outros clubes.

Em abril, a Goal noticiou que a postura da diretoria do Verdão é de não aceitar desconto nem parcelamento do valor da opção de compra. O Palmeiras tem mantido contato informal com o atacante de 29 anos, de férias nos Estados Unidos.