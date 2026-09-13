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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Sem clube atualmente: ex-treinador do Barcelona é candidato a comandar o Valencia

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Ernesto Valverde, ex-treinador do Barcelona, surge como candidato preferido para assumir o comando técnico do Valencia no próximo período.

O site Tribuna, citando a rádio Cadena COPE, informou que Valverde é o candidato preferido do diretor esportivo do Valencia, Braulio Vázquez, para suceder Carlos Corberán, que foi demitido em razão dos maus resultados.

O Valencia ocupa a última posição na tabela de classificação do Campeonato Espanhol, com apenas um ponto, após não conseguir nenhuma vitória em suas cinco primeiras partidas, o que levou o clube a promover amplas mudanças.

O CEO Ron Gourlay e sua equipe de diretores também foram afastados de suas funções, enquanto Vázquez foi nomeado o novo diretor esportivo após sua saída do Osasuna.

Vázquez já começou a pensar em suas primeiras grandes decisões no novo cargo, e os relatos indicam que Valverde lidera sua lista para assumir a responsabilidade até o fim da temporada.

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Valverde possui vasta experiência no mais alto nível, incluindo o período em que treinou o Barcelona, onde conquistou dois títulos do Campeonato Espanhol, além da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha.

O treinador, de 62 anos de idade, comandou o Athletic Bilbao em sua última experiência, antes de deixar o clube basco neste verão, e atualmente está sem clube.

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