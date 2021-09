As seleções europeias classificadas à Copa do Mundo de 2022, no Qatar

Veja como está a situação nas Eliminatórias Europeias para o próximo Mundial

Não é mais segredo para ninguém. Desde que o Brasil foi penta em 2002, os últimos quatro campeões do mundo foram europeus: Itália em 2006, Espanha em 2010, Alemanha em 2014 e França em 2018.

Assim, podemos considerar que boa parte dos favoritos para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, estão no Velho Continente - já que excluindo Brasil, Argentina e Uruguai, nenhum time de fora da Europa foi campeão do mundo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Nesse ponto, conforme seleções médias vão evoluindo - Haaland, por exemplo, é da Noruega, que disputou apenas três Copas em sua história -, as Eliminatórias Europeias vão ficando cada vez mais difíceis.

Preparamos um guia, então, para você ir acompanhando e ficar sabendo quem já está classificado para a próxima Copa do Mundo, no Qatar, por meio das Eliminatórias Europeias. Confira!

Índice de Conteúdos

Qual é a fórmula de disputa das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022?

Com as mudanças na fórmula de disputa das Eliminatórias Europeias, muitos podem não saber como está a distribuição de vagas. A fórmula atual é a seguinte:

Os 55 times são alocados em seis potes, de acordo com a sua pontuação no ranking oficial da Fifa;

As 55 seleções são sorteadas para cinco grupos de cinco equipes e cinco grupos de seis equipes, seguindo o critério dos potes e outro pré-determinados: os quatro finalistas da primeira divisão da Liga das Nações cada um ficam em um dos grupos com cinco participantes, por exemplo, bem como algumas nações como Rússia e Ucrânia não podem ser do mesmo grupo, devido à conflitos geopolíticos;

O vencedor de cada um dos dez grupos está classificado para a Copa do Mundo de 2022;

O segundo colocado de cada um dos dez grupos, bem como os dois melhores finalistas da Liga das Nações que não ficaram entre os dois primeiros, disputam um fase de mata-mata;

que não ficaram entre os dois primeiros, disputam um fase de mata-mata; Os 12 participantes do mata-mata são distribuídos em três chaves, cada uma com quatro participantes, seguindo sorteio;

O vencedor de cada uma das chaves está classificado para a Copa do Mundo de 2022;

No total, 13 times irão se classificar para a Copa do Mundo de 2022 pelas Eliminatórias Europeias.

Voltar ao início

Como está a situação de cada um dos grupos nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022?

Como ainda não estamos nem na metade da primeira fase das Eliminatórias, não temos muitas situações já definidas. Mesmo assim, já temos em vista quem deve brigar pelas vagas em cada um dos grupos:

Grupo A

Quem ainda está na briga (em ordem): Portugal (pote 1), Sérvia (pote 2), Luxemburgo (pote 4), Irlanda (pote 3) e Azerbaijão (pote 5);

Portugal (pote 1), Sérvia (pote 2), Luxemburgo (pote 4), Irlanda (pote 3) e Azerbaijão (pote 5); Quem já foi eliminado: ninguém;

ninguém; Líder no momento (classificação direta à Copa do Mundo): Portugal (10 pontos em 4 jogos);

Portugal (10 pontos em 4 jogos); Vice-líder no momento (classificação ao mata-mata): Sérvia (7 pontos em 3 jogos);

Voltar ao início

Grupo B

Quem ainda está na briga (em ordem): Espanha (pote 1), Suécia (pote 2), Grécia (pote 3), Geórgia (pote 4) e Kosovo (pote 5);

Espanha (pote 1), Suécia (pote 2), Grécia (pote 3), Geórgia (pote 4) e Kosovo (pote 5); Quem já foi eliminado: ninguém;

ninguém; Líder no momento (classificação direta à Copa do Mundo): Espanha (7 pontos em 3 jogos);

Espanha (7 pontos em 3 jogos); Vice-líder no momento (classificação ao mata-mata): Sérvia (6 pontos em 2 jogos);

Voltar ao início

Grupo C

Quem ainda está na briga (em ordem): Itália (pote 1), Suíça (pote 2), Irlanda do Norte (pote 3), Bulgária (pote 4) e Lituânia (pote 5);

Itália (pote 1), Suíça (pote 2), Irlanda do Norte (pote 3), Bulgária (pote 4) e Lituânia (pote 5); Quem já foi eliminado: ninguém;

ninguém; Líder no momento (classificação direta à Copa do Mundo): Itália (9 pontos em 3 jogos);

Itália (9 pontos em 3 jogos); Vice-líder no momento (classificação ao mata-mata): Suíça (6 pontos em 2 jogos);

Voltar ao início

Grupo D

Quem ainda está na briga (em ordem): França (pote 1), Ucrãnia (pote 2), Finlândia (pote 3), Bósnia (pote 4) e Cazaquistão (pote 5);

França (pote 1), Ucrãnia (pote 2), Finlândia (pote 3), Bósnia (pote 4) e Cazaquistão (pote 5); Quem já foi eliminado: ninguém;

ninguém; Líder no momento (classificação direta à Copa do Mundo): França (8 pontos em 4 jogos);

França (8 pontos em 4 jogos); Vice-líder no momento (classificação ao mata-mata): Ucrânia (4 pontos em 4 jogos);

Voltar ao início

Grupo E

Quem ainda está na briga (em ordem): Bélgica (pote 1), Tchéquia (pote 3), País de Gales (pote 2), Belarus (pote 4) e Estônia (pote 5);

Bélgica (pote 1), Tchéquia (pote 3), País de Gales (pote 2), Belarus (pote 4) e Estônia (pote 5); Quem já foi eliminado: ninguém;

ninguém; Líder no momento (classificação direta à Copa do Mundo): Bélgica (7 pontos em 3 jogos);

Bélgica (7 pontos em 3 jogos); Vice-líder no momento (classificação ao mata-mata): Tchéquia (4 pontos em 3 jogos);

Voltar ao início

Grupo F

Quem ainda está na briga (em ordem): Dinamarca (pote 1), Israel (pote 4), Áustria (pote 2), Escócia (pote 3), Ilhas Faroe (pote 5) e Moldávia (pote 6);

Dinamarca (pote 1), Israel (pote 4), Áustria (pote 2), Escócia (pote 3), Ilhas Faroe (pote 5) e Moldávia (pote 6); Quem já foi eliminado: ninguém;

ninguém; Líder no momento (classificação direta à Copa do Mundo): Dinamarca (12 pontos em 4 jogos);

Dinamarca (12 pontos em 4 jogos); Vice-líder no momento (classificação ao mata-mata): Israel (7 pontos em 4 jogos);

Voltar ao início

Grupo G

Quem ainda está na briga (em ordem): Turquia (pote 2), Holanda (pote 1), Montenegro (pote 4), Noruega (pote 3), Letônia (pote 5) e Gibraltar (pote 6);

Turquia (pote 2), Holanda (pote 1), Montenegro (pote 4), Noruega (pote 3), Letônia (pote 5) e Gibraltar (pote 6); Quem já foi eliminado: ninguém;

ninguém; Líder no momento (classificação direta à Copa do Mundo): Turquia (8 pontos em 4 jogos);

Turquia (8 pontos em 4 jogos); Vice-líder no momento (classificação ao mata-mata): Holanda (7 pontos em 4 jogos);

Voltar ao início

Grupo H

Quem ainda está na briga (em ordem): Croácia (pote 1), Rússia (pote 3), Eslováquia (pote 2), Eslovênia (pote 4), Malta (pote 6) e Chipre (pote 5);

Croácia (pote 1), Rússia (pote 3), Eslováquia (pote 2), Eslovênia (pote 4), Malta (pote 6) e Chipre (pote 5); Quem já foi eliminado: ninguém;

ninguém; Líder no momento (classificação direta à Copa do Mundo): Croácia (7 pontos em 4 jogos);

Croácia (7 pontos em 4 jogos); Vice-líder no momento (classificação ao mata-mata): Rússia (7 pontos em 4 jogos);

Voltar ao início

Grupo I

Quem ainda está na briga (em ordem): Inglaterra (pote 1), Hungria (pote 3), Albânia (pote 4), Polônia (pote 2), Andorra (pote 5) e San Marino (pote 6);

Inglaterra (pote 1), Hungria (pote 3), Albânia (pote 4), Polônia (pote 2), Andorra (pote 5) e San Marino (pote 6); Quem já foi eliminado: ninguém;

ninguém; Líder no momento (classificação direta à Copa do Mundo): Inglaterra (9 pontos em 3 jogos);

Inglaterra (9 pontos em 3 jogos); Vice-líder no momento (classificação ao mata-mata): Hungria (7 pontos em 3 jogos);

Voltar ao início

Grupo J

Quem ainda está na briga (em ordem): Armênia (pote 5), Macedônia do Norte (pote 4), Alemanha (pote 1), Romênia (pote 2), Islândia (pote 3) e Liechtenstein (pote 6);

Armênia (pote 5), Macedônia do Norte (pote 4), Alemanha (pote 1), Romênia (pote 2), Islândia (pote 3) e Liechtenstein (pote 6); Quem já foi eliminado: ninguém;

ninguém; Líder no momento (classificação direta à Copa do Mundo): Armênia (9 pontos em 3 jogos);

Armênia (9 pontos em 3 jogos); Vice-líder no momento (classificação ao mata-mata): Macedônia do Norte (6 pontos em 3 jogos);

Voltar ao início