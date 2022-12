Seleções classificadas para as oitavas já fazem Copa do Qatar bater recorde histórico

Fase de grupos é marcada por surpresas e mata-mata já começará com bons duelos

Todas as rodadas da Copa do Mundo do Qatar parecem ter uma surpresa guardada. Na terceira rodada do Grupo E, o Japão venceu a seleção espanhola por 2 a 1 e se classificou na primeira posição. Mais do que isso, a equipe garantiu que pelo menos uma equipe de cada continente esteja nas oitavas, batendo um recorde inédito na história das Copas.

Para Europa e América do Sul, é relativamente normal que pelo menos um de seus times garanta uma posição nas oitavas, devido à força e quantidade de nações destes continentes. Neste ano, França e Brasil foram os primeiros dessas regiões, respectivamente, seleções que dificilmente caem precocemente na competição.

Desde a criação do atual formato das oitavas de final da competição, em 1986, pelo menos uma equipe norte-americana, europeia e sul-americana estiveram presentes no início do mata-mata do torneio. Os Estados Unidos foram os representantes da América do Norte, após a queda de Canadá, México e Costa Rica.

Na Oceania, a Austrália acabou derrotada para a França na primeira rodada, mas não se deixou abalar e chegou também às oitavas, batendo Tunísia e Dinamarca para avançar. Senegal e Japão foram os representantes da África e Ásia, para fechar a lista e bater o recorde.

Vale destacar que, a última vez em que duas equipes africanas foram às oitavas foi em 2014, quando Argélia e Nigéria avançaram ao mata-mata. Neste ano, já são duas equipes africanas nas oitavas da competição: Marrocos e Senegal. Além disso, se pelo menos mais uma equipe africana se classificar para a próxima fase, será a primeira vez após a mudança de sistema que três ou mais seleções da África vão ao mata-mata.

Quais foram as primeiras seleções a avançar para as oitavas de final de cada continente nesta Copa?