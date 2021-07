Seleção olímpica: Reinier será chamado para compor lista de 22 convocados

André Jardine comunicou nesta tarde de quinta-feira (1) que o meio-campista do Borussia Dortmund estará nos Jogos de Tóquio

Reinier é o mais novo integrante da lista de convocados da seleção brasileira olímpica. O jogador de 19 anos do Real Madrid, e que está emprestado ao Borussia Dortmund, foi incluído de última hora no elenco masculino do Brasil que disputará os Jogos Olímpicos de Tóquio.

Quem comunicou a decisão foi o próprio treinador, André Jardine. O ex-técnico do São Paulo terá que chamar seis novos jogadores para compor a lista de, agora, 22 atletas.

Reinier até vinha fazendo parte de algumas das convocações, como no Torneio Pré-Olímpico de janeiro de 2020, mas deixou de ser utilizado após temporada ruim no Borussia Dortmund, onde atuou apenas 19 vezes, marcando apenas um gol.

Outro nome que deve ser convocado será o goleiro Rafael William, do Coritiba, destaque da equipe campeã da Copa do Brasil sub-20, vencendo o Botafogo na decisão.

A seleção olímpica de André Jardine se apresentou em São Paulo, nesta quinta-feira (1), com apenas cinco jogadores: os atacantes Paulinho, do Bayer Leverkusen, Matheus Cunha, do Hertha Berlin, e Antony, do Ajax, e os zagueiros Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Diego Carlos, do Sevilla. Os outros atletas convocados ainda irão se apresentar na concentração.

Mudanças na lista

Após decisão da Fifa, anunciada nesta quinta-feira (30), André Jardine terá que realizar seis mudanças na lista de convocados da seleção brasileira para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

A entidade optou por permitir que cada uma das seleções convoque 22 jogadores, e não apenas 18, como era o previsto. Assim, o treinador poderá levar quatro atletas a mais. Além disso, Pedro, do Flamengo, e Gerson, do Olympique de Marselha, não foram liberados por seus clubes e terão que ser substituídos na lista.