Pedro vai à Olimpíada? Justiça concede liminar favorável à não liberação do Flamengo

O atacante deverá seguir com o Rubro-Negro, apesar do seu desejo de defender o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio

A novela envolvendo a disputa entre Flamengo e CBF pelo atacante Pedro, em relação à sua presença ou não nas Olimpíadas de Tóquio, ganhou um capítulo importante na noite desta quarta-feira (30). E favorável ao clube rubro-negro.

Presidente do STJD, Otávio Noronha deferiu o pedido de liminar do Flamengo em que o clube carioca solicitava que a CBF retirasse o nome de Pedro da convocação para a seleção olímpica. Desta forma, o atleta está liberado a ficar para defender o Rubro-Negro e não a equipe nacional.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

“Assim, sem mais delongas e tendo em vista a fundamentação acima lançada, tenho por bem CONCEDER A LIMINAR vindicada, no sentido de permitir ao Clube Requerente, que não ceda o Atleta PEDRO à Seleção Olímpica de Futebol, autorizando a escalação do Jogador pela Equipe do Flamengo até o julgamento final deste feito ou até a expressa revogação desta medida, sem que se possa atribuir à Agremiação, enquanto perdurar este provimento, qualquer irregularidade, decorrente da violação ao artigo 214 do CBJD, relativamente a este Atleta, determinando outrossim à CBF, que se abstenha de praticar qualquer ato que impeça ou dificulte a escalação do Jogador nas Competições Nacionais em andamento”, diz a conclusão do STJD.

Pelo fato de a seleção olímpica não se tratar de seleção principal e estar inserida na Data Fifa, o Flamengo (e nenhum clube) fica obrigado a liberar seus jogadores. E como o Rubro-Negro já vê nomes importantes de sua equipe titular, como Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Isla, com suas seleções para a Copa América, o Rubro-Negro sentiu-se prejudicado com a possibilidade de também perder Pedro. Os cariocas, inclusive, também estudavam acionar até a Fifa.

A seleção brasileira olímpica, que busca defender a medalha de ouro, embarca para o Japão no próximo 15 de julho. O time estreia no dia 22, contra a Alemanha – justamente na reedição da última final olímpica.