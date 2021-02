Reinier desencanta e faz primeiro gol com a camisa do Borussia Dortmund

Brasileiro fechou o placar na vitória sobre o Arminia por 3 a 0 na Bundesliga

Demorou, mas saiu. Com o seu futuro incerto e muito questionado, Reinier finalmente balançou as redes com a camisa do Borussia Dortmund. O brasileiro fechou o placar na vitória da equipe sobre o Arminia por 3 a 0 neste sábado (27), pela 23ª rodada da Bundesliga.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O meia-atacante não marcava em jogos oficiais desde a goleada do Flamengo sobre o Avaí por 6 a 1, em 5 de dezembro de 2019.

Com a vitória, o Dortmund assume o quinto lugar, com 39 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Leverkusen, que enfrenta o Freiburg neste domingo (28), às 14h (de Brasília).



Reinier, de apenas 18 anos, chegou ao Borussia Dortmund cedido pelo Real Madrid, e assinou contrato por dois anos.