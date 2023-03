Seleção dos melhores do mundo leiloa camisas para ajudar vítimas em Turquia e Síria

Camisas autografadas e emolduradas dos vencedores do FIFPRO World 11 terão patch especial e já podem receber ofertas na plataforma da MatchWornShirt

Os 22 jogadores e jogadoras eleitos para a seleção de melhores do mundo no FIFPRO World 11 na cerimônia de gala da FIFA, nesta segunda-feira (27), leiloarão camisas autografadas para arrecadar fundos para os afetados pelo terremoto que atingiu Turquia e Síria e vitimou mais de 50 mil pessoas. A iniciativa é resultado de uma parceria da FIFPRO (Federação Internacional das Associações de Jogadores Profissionais) com a MatchWornShirt, renomada plataforma de leilões de camisas utilizadas por atletas.

Cada um dos jogadores eleitos para as seleções de melhores do mundo masculina e feminina doou duas de suas próprias camisas para a ação, todas autografadas. Serão ao todo 44 camisas dos melhores jogadores do mundo, sendo 22 delas emolduradas. Todas as camisas ainda levam um patch exclusivo do FIFPRO World 11 contendo uma mensagem de apoio a Turquia e Síria, o que torna cada item ainda mais especial e colecionável.

Todas as peças já estão disponíveis para leilão. Fãs do mundo inteiro poderão dar lances nas camisas até as 11h (de Brasília) do dia 12 de março, quando o leilão será finalizado. As camisas dos melhores jogadores e jogadoras do mundo estarão

disponíveis para ofertas neste link.

Os valores arrecadados pelos itens leiloados serão destinados à Omuz Omuza, campanha parceira da Federação Turca de Futebol que tem como objetivo construir casas para aqueles que perderam seus lares devido ao terremoto. Nos próximos dias, também será definida uma instituição síria como destino de parte da verba.

Em linha com iniciativas realizadas por clubes em apoio às vítimas do terremoto, a MatchWornShirt também já vem promovendo outros leilões beneficentes de camisas com verba destinada às vítimas em Turquia e Síria, com participação de jogadores do mundo inteiro.

Confira os vencedores do FIFPRO World 11 que leiloarão camisas autografadas:

Feminino:

• Christiane Endler (Olympique Lyonnais)

• Lucy Bronze (Barcelona)

• María León (Barcelona)

• Wendie Renard (Olympique Lyonnais)

• Leah Williamson (Arsenal)

• Lena Oberdorf (Wolfsburg)

• Alexia Putellas (Barcelona)

• Keira Walsh (Barcelona)

• Sam Kerr (Chelsea)

• Beth Mead (Arsenal)

• Alex Morgan (San Diego Wave)

Masculino:

• Thibaut Courtois (Real Madrid)

• Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

• Virgil van Dijk (Liverpool)

• João Cancelo (Bayern)

• Casemiro (Manchester United)

• Luka Modric (Real Madrid)

• Kevin De Bruyne (Manchester City)

• Lionel Messi (Paris Saint-Germain)

• Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

• Karim Benzema (Real Madrid)

• Erling Haaland (Manchester City)