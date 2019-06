Seleção feminina é recebida com festa de 30 torcedoras após Copa do Mundo

Cantos e apoio embalam desembarque das jogadoras no Brasil

A delegação brasileira foi recepcionada com festa pelas torcedoras que viraram a noite no aeroporto de Guarulhos, em , após a campanha na feminina.

As primeiras jogadoras desembarcaram na madrugada dessa terça-feira (25). Com cartazes e gritos de apoio, pouco mais de 30 pessoas estiveram no setor de desembarque à espera da seleção.

Elas já começaram a chegar e foram recebidas com essa energia. Que coisa linda ver o futebol feminino sendo abraçado pela torcida. Não vai parar por aqui! #dibrasnacopa (Imagens: Yuri Franco) pic.twitter.com/cnBWzUVzGu — dibradoras (@dibradoras) 25 de junho de 2019

Algumas jogadoras tiveram outros destinos e não voltaram ao Brasil. A seleção feminina deixou a competição após a derrota de 3 a 2 contra a , pelas oitavas de final do Mundial, no último domingo (23).

Confira mais imagens da recepção das jogadoras.