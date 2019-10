Seleção faz primeiro treino em Cingapura e Marquinhos analisa os rivais

Zagueiro do Paris foi um dos primeiros a chegar na cidade onde o Brasil encara Senegal e Nigéria, pela rodada dupla do BGT de outubro

A seleção brasileira começou a se apresentar em Cingapura nesta segunda-feira (07). Com apenas 11 atletas, o técnico Tite comandou a primeira atividade da equipe no país asiático. O grupo ficou cerca de uma hora no gramado do campo anexo do estádio Nacional de Cingapura, palco da rodada dupla do Global Tour deste mês de outubro.

Tite contou com Neymar, Marquinhos, Thiago Silva (os atletas do foram os primeiros a chegar), Militão, Daniel Alves, Casemiro, Fabinho, Coutinho, Lucas Paquetá e Firmino.

Na coletiva de imprensa, que aconteceu por volta das 21h do horário local, às 10h do Brasil, Marquinhos destacou a orientação recebida da comissão técnica em relação ao fuso horário de Cingapura.

"Tivemos orientações da fisiologia para que a gente se adaptasse o mais rápido possível. [Disseram] para ficar acordado no início do nosso voo. Chegando aqui, seguramos o sono. Foi mais difícil depois do almoço".

Abaixo, confira outros trechos da coletiva de Marquinhos:

RODADA DUPLA DO BGT

"Sempre é importante o resultado. Tite exige desempenho, fazer bom trabalho, exercer ideias dentro de campo. Mas somos competitivos, queremos vencer. Importante para bom ambiente. São adversários muito intensos, agressivo, com imposição física e jogo técnico também. Vemos grandes jogadores disputando grandes campeonatos na Europa, muitos deles no Francês".

ADVERSÁRIOS AFRICANOS

Mais artigos abaixo

"Conheço bastante e sei das qualidades deles. Senegal é vice-campeã da Copa da África, time bem intenso, difícil. Temos que fazer grande jogo, impor nosso ritmo. São adversários muito intensos, agressivo, com imposição física e jogo técnico também. Vemos grandes jogadores disputando grandes campeonatos na Europa, muitos deles no Francês".

100 JOGOS NEYMAR

"Falar em situação boa dele é fácil. Já respondi em situações mais difíceis. É um grande amigo, é alegre, comprometido, busca sempre ajudar os companheiros. É uma grande pessoa, pena que nem todos têm oportunidade de conhecer".