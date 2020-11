Seleção e lesão fazem Neymar causar dor de cabeça ao PSG

Em boa fase no time francês e perto de renovar o contrato, craque brasileiro gera incômodo no clube com vontade de jogar nas Eliminatórias

Neymar sofreu uma lesão no adutor da perna esquerda no dia 29 de outubro, no duelo entre o e o , pela Liga dos Campeões. Desde então, não atuou mais pelo time francês e a participação do craque nos jogos do nas Eliminatórias neste mês de novembro foi colocada em dúvida.

Pelo lado do PSG, há a esperança de que Neymar seja cortado dos jogos contra Venezuela e Uruguai - o clube afirmou que o brasileiro não terá condições de jogo. Já a seleção e o próprio jogador seguem confiantes em uma recuperação rápida, adiando a definição sobre um possível corte.

Como informado pelo Uol, Neymar está recebendo um acompanhamento médico da CBF, realizando constantes exames no local da lesão para monitar a evolução da recuperação. A ideia dos médicos da seleção é esperar até o último momento, que seria no domingo (8), data da apresentação dos jogadores em Teresópolis.

Se a lesão for confirmada, o jogador será a quinta baixa da lista inicial de Tite para os próximos jogos da seleção. O treinador já teve que cortar os zagueiros Éder Militão e Rodrigo Caio, o volante Fabinho e o meia Philippe Coutinho. Diego Carlos, Felipe, Allan e Lucas Paquetá foram os nomes escolhidos para substituir os cortados.

Caso os próximos exames apontem uma recuperação, o PSG não impedirá Neymar de entrar em campo. No entanto, a vontade de Neymar em defender a seleção gera um certo incômodo na comissão técnica do clube. Os parisienses gostariam que o camisa 10 fosse cortado dos jogos do Brasil, priorizando a sequência da temporada, especialmente os próximos jogos do na Liga dos Campeões.

Esta situação acontece justamente em um bom momento do brasileiro no clube francês. Fora de campo, o jogador está em paz com a torcida e fala-se até em renovação de contrato com o clube. O jornal inglês The Mirror noticiou que Neymar quer mais cinco anos de contrato, porém, de acordo com o francês Le10Sport, o brasileiro está incomodado com a demora para a renovação acontecer.

O Brasil enfrenta a no dia 13 de novembro, no Morumbi. No dia 17, visita o no Estádio Centenário. Já o PSG tem um último compromisso antes da Data Fifa, contra o Rennes neste sábado, às 17h. Para este jogo, o clube francês já sabe que não contará com seu camisa 10.