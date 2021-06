Gabigol desbanca Gabriel Jesus e será titular contra o Equador

Camisa 9 do Flamengo fará seu sexto jogo com a camisa da seleção brasileira

A seleção brasileira finalizou, na tarde desta quinta-feira (03), a preparação para o duelo contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Tite não fez questão de esconder o time que durante a atividade, indicou Gabigol entre os titulares.

O camisa 9 do Flamengo, que vive grande fase no time rubro-negro, fará seu sexto jogo com a seleção e luta pela oportunidade de se firmar na equipe. Gabi desbancou Gabriel Jesus, que começará a partida no banco de reservas.

Na última quarta-feira (02), inclusive, ainda na Granja Comary, Tite chamou Gabigol e Gabriel Jesus para uma conversa em particular. Além do atacante rubro-negro, outros nomes aparecem como "novidade" como Alex Sandro, que ganhou a vaga de Renan Lodi no lado esquerdo. Militão, destaque do Real Madrid nesta temporada, ficou com a vaga de Thiago Silva, que está lesionado. O capitão da equipe será Casemiro.

Contra o Equador, o Brasil vai a campo com: Alisson, Danilo, Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Fred, Richarlison, Lucas Paquetá, Neymar e Gabigol.

Líder das Eliminatórias da Copa do Mundo com 12 pontos, o Brasil encara o Equador, nesta sexta-feira (04), no Beira-Rio, em Porto Alegre. A equipe de Tite tem 100% de aproveitamento na competição.