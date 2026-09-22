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Ukraine v Morocco: Men's Football - Olympic Games Paris 2024: Day 1Getty Images Sport
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Sektioui emite forte alerta antes do confronto com o Iraque

Iraque x Omã
Iraque
Omã
Gulf Cup
A. Al-Rawahi
T. Sektioui
Iraque
Omã
Marrocos
Arábia Saudita

O grupo mais forte

O marroquino Tarek Sektioui, diretor técnico da seleção de Omã, elevou o nível de preparação antes do aguardado confronto contra o Iraque, ressaltando a dificuldade do pontapé inicial na Copa do Golfo Árabe "Golfo 27", que começa em meio a uma forte concorrência entre as seleções do Grupo 1.

A seleção de Omã enfrenta a do Iraque no estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, pela primeira rodada da competição, em um grupo que conta também com Arábia Saudita e Kuwait, no qual cada seleção busca conquistar uma das duas vagas de classificação às semifinais.

Sektioui afirmou que a comissão técnica leva em consideração os resultados anteriores do Iraque, mas destacou ao mesmo tempo a diferença das circunstâncias atuais, dizendo durante a coletiva de imprensa: "Levamos em consideração os resultados anteriores da seleção, e historicamente temos boas participações nas competições passadas, mas a situação é diferente atualmente, e estamos em fase de construção de uma nova seleção de forma inteligente e diferenciada".

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E acrescentou: "Estamos preparados em todos os aspectos, e temos um espírito elevado dentro do time para chegar à melhor prontidão. Vamos disputar um torneio reunido que conta com seleções fortes, e nosso objetivo é de longo prazo, temos uma visão de longo prazo para construir uma seleção competitiva".

Gulf Cup
Iraque crest
Iraque
IRQ
Omã crest
Omã
OMA

Sektioui falou sobre seu adversário na rodada de abertura, ressaltando que a seleção iraquiana passou por uma evolução notável, além de mudanças em sua lista em comparação com a versão que participou da Copa do Mundo.

E disse: "Vamos enfrentar a seleção do Iraque, que é uma seleção desenvolvida, e que fez uma série de mudanças em sua escalação que participou da Copa do Mundo, e vamos jogar no grupo mais forte do torneio".

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Queremos alegrar a torcida

Por sua vez, Ahmed Al-Rawahi, jogador da seleção de Omã, afirmou que o time espera aproveitar o apoio da torcida durante o torneio, elogiando a boa recepção no Reino da Arábia Saudita.

Al-Rawahi disse: "Agradeço ao Reino pela boa recepção, pois o ambiente e as instalações de treino são maravilhosos. Nossa torcida tem um sabor especial nos torneios do Golfo, e trabalhamos para alegrá-los e competir com força".

E acrescentou: "O fator mental dos jogadores é importante, e temos um treinador experiente nesse assunto, e desde sua chegada fez uma série de mudanças. Temos uma mistura de jogadores experientes e jovens, e vamos aproveitar esse fator em nossos jogos".

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