O marroquino Tarek Sektioui, diretor técnico da seleção de Omã, elevou o nível de preparação antes do aguardado confronto contra o Iraque, ressaltando a dificuldade do pontapé inicial na Copa do Golfo Árabe "Golfo 27", que começa em meio a uma forte concorrência entre as seleções do Grupo 1.

A seleção de Omã enfrenta a do Iraque no estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, pela primeira rodada da competição, em um grupo que conta também com Arábia Saudita e Kuwait, no qual cada seleção busca conquistar uma das duas vagas de classificação às semifinais.

Sektioui afirmou que a comissão técnica leva em consideração os resultados anteriores do Iraque, mas destacou ao mesmo tempo a diferença das circunstâncias atuais, dizendo durante a coletiva de imprensa: "Levamos em consideração os resultados anteriores da seleção, e historicamente temos boas participações nas competições passadas, mas a situação é diferente atualmente, e estamos em fase de construção de uma nova seleção de forma inteligente e diferenciada".

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E acrescentou: "Estamos preparados em todos os aspectos, e temos um espírito elevado dentro do time para chegar à melhor prontidão. Vamos disputar um torneio reunido que conta com seleções fortes, e nosso objetivo é de longo prazo, temos uma visão de longo prazo para construir uma seleção competitiva".

Sektioui falou sobre seu adversário na rodada de abertura, ressaltando que a seleção iraquiana passou por uma evolução notável, além de mudanças em sua lista em comparação com a versão que participou da Copa do Mundo.

E disse: "Vamos enfrentar a seleção do Iraque, que é uma seleção desenvolvida, e que fez uma série de mudanças em sua escalação que participou da Copa do Mundo, e vamos jogar no grupo mais forte do torneio".

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Queremos alegrar a torcida

Por sua vez, Ahmed Al-Rawahi, jogador da seleção de Omã, afirmou que o time espera aproveitar o apoio da torcida durante o torneio, elogiando a boa recepção no Reino da Arábia Saudita.

Al-Rawahi disse: "Agradeço ao Reino pela boa recepção, pois o ambiente e as instalações de treino são maravilhosos. Nossa torcida tem um sabor especial nos torneios do Golfo, e trabalhamos para alegrá-los e competir com força".

E acrescentou: "O fator mental dos jogadores é importante, e temos um treinador experiente nesse assunto, e desde sua chegada fez uma série de mudanças. Temos uma mistura de jogadores experientes e jovens, e vamos aproveitar esse fator em nossos jogos".

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