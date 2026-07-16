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“Sei que ele me amava”... Messi envia uma mensagem sincera a Maradona após a classificação para a final

França x Inglaterra
França
Inglaterra
Copa do Mundo
L. Messi
D. Maradona
França
England
EUA
Argentina

Lionel Messi, astro da Argentina, prestou uma homenagem especial ao falecido lendário Diego Armando Maradona, após a classificação para a final da Copa do Mundo de 2026.

Depois de dar dois passes decisivos na vitória da Argentina sobre a Inglaterra por 2 a 1 na semifinal da Copa do Mundo, Messi fez outra homenagem a Maradona, dedicando-lhe essa vitória emocionante.

Messi disse, segundo o site “Foot Mercato”: “Tenho certeza de que Diego está curtindo esse momento lá de cima... Essa vitória é para ele; sempre foi um dia muito especial”.

E continuou: “Estou feliz por ter conseguido proporcionar essa alegria a ele e espero, do fundo do coração, que ele a aproveite”.

Messi também falou sobre a relação especial que o unia ao ícone do futebol argentino, dizendo: “Tivemos sorte de viver na época do Diego. Eu não queria me despedir dele, e sei que ele gostava de mim... Tenho orgulho de todos os momentos bonitos que vivemos juntos”.

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
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Inglaterra
ING

E esta não é a primeira vez que o campeão da Copa do Mundo elogia Maradona; ele já havia dedicado a ele a vitória da Argentina na Copa América de 2021.

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