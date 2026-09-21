Mal a lista de Zinedine Zidane para a seleção da França estava definida, ela recebeu um novo golpe, depois que um segundo jogador foi obrigado a se retirar da concentração dos Bleus, após a saída de Rubin Riser e a convocação de Jean Butez em seu lugar.

A comissão técnica da seleção francesa anunciou que Warren Zaïre-Emery não estará disponível para participar, por causa de uma lesão no músculo adutor, isto após a coordenação entre o departamento médico da seleção e o Paris Saint-Germain, e com pleno acordo entre as duas partes.

A comissão técnica afirmou: "Após discussões entre o departamento médico da seleção francesa e o Paris Saint-Germain, e em total acordo, Warren Zaïre-Emery, que sofre de uma lesão no músculo adutor, não está disponível para participar com a equipe".

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Zidane decidiu convocar Maghnes Akliouche, jogador do Paris Saint-Germain, para suprir a ausência de Zaïre-Emery, dando a um dos principais desfalques da lista inicial uma nova oportunidade de se juntar à seleção francesa, conforme informou o site francês "Foot Mercato".

A ausência de Zaïre-Emery ocorre em um momento nada ideal para o jogador do Paris Saint-Germain, que atuou recentemente na posição de lateral-direito durante o confronto contra o Olympique de Marseille, enquanto esperava aproveitar a concentração da seleção para provar suas capacidades em sua posição preferida no meio-campo.

Zidane havia indicado claramente que contaria com Zaïre-Emery no meio-campo, mas a lesão o privou de uma oportunidade importante de mostrar seu potencial na função que prefere na seleção francesa.

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