Seguindo os passos de Zidane e Beckenbauer... Rodri se junta às lendas após conquistar a Copa do Mundo

Rodri, capitão da seleção espanhola, alcançou um feito histórico ao liderar a “La Roja” à conquista do título da Copa do Mundo pela segunda vez na história.

Rodri participou da difícil vitória sobre a Argentina, por 1 a 0, no último domingo, foi um dos destaques da partida e foi eleito o melhor jogador da edição que acabou de terminar.

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De acordo com a rede de estatísticas de futebol “Opta”, Rodri se tornou o quarto jogador na história do futebol a conquistar a Copa do Mundo, a Liga dos Campeões e a Eurocopa, além da Bola de Ouro (“Ballon d’Or”).

E esclareceu que “Rodri passou a estar no mesmo patamar de três estrelas anteriores da história do futebol: o francês Zinédine Zidane e os alemães Franz Beckenbauer e Gerd Müller”.

O torneio testemunhou uma atuação impressionante de Rodri em todas as partidas da Espanha, com um controle impressionante do ritmo do jogo, elevando seu total para 1.394 passes na história do torneio como um todo — o maior número registrado em todas as edições desde 1966.