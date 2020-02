Segue o drama de Coutinho na Bundesliga: no banco do Bayern e vendo os outros brilhar

Brasileiro não participa da vitória do clube alemão neste domingo (16), e seu futuro longe de Munique está cada vez mais próximo

Parece que o destino de Philippe Coutinho será mesmo longe do de Munique. No banco de reservas neste domingo (16), o brasileiro viu a equipe golear o Colônia por 4 a 1, fora de casa, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Alemão.

Amargando o banco de reservas, o meia sequer foi utilizado pelo técnico Hans-Dieter Flick na segunda etapa, quandou aproveitou as três substituições, dando um sinal claro de que o ex-vascaíno deverá retornar para o Barcelona no fim da temporada.

Neste domingo (16), o Bayern jogou novamente em um 4-2-3-1, com Thomas Muller atuando mais centralizado, enquanto Gnabry, autor de dois gols, apareceu aberto na esquerda. Justamente as duas funções que Coutinho desempenha.

O drama de Coutinho segue. Além de ter visto a vitória no banco, também viu os jogadores que disputam as posições serem decisivos na partida