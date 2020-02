Coutinho fica mais longe do Bayern e não deve ser nem plano B para o ataque

O brasileiro não faz parte dos planos para o próxima temporada

Embora uma decisão definitiva ainda não tenha sido tomada, o futuro de Philippe Coutinho não deve ser na .

O de Munique não pretende comprar o jogador depois que seu empréstimo, junto ao , terminar. Conforme informações da Goal e da Spox, um dos motivos para isso é a situação financeira do time alemão.

Ao mesmo tempo que a pedida do Barça é considerada alta pelo Bayern - € 120 milhões (cerca de R$ 552 milhões) -, o empresário do jogador não agrada ao clube.

De acordo com o que se ouviu nos bastidores, a ideia do Bayern que o empréstimo de Coutinho valesse por dois ano, justamente para evitar os problemas de adaptação pelos quais ele está passando agora, no entanto, a comissão pedida pelo agente do brasileiro foi muito alta, impedindo o clube de avançar as conversas com o Barça por um período maior.

Agora, embora o Barcelona esteja disposto a negociar Coutinho de forma definitiva, o Bayer tem outra ideia para compor seu ataque ao final da temporada, trata-se de Leroy Sané, do .

O alemão já teria sido negociado com o clube se não fosse uma lesão que sofreu em agosto, adiando os planos do Bayern, que acabou trazendo Coutinho como segunda opção. E é assim que ele vem sendo tratado novamente.

Mesmo que o Barcelona garanta que o brasileiro já se sinta em casa na Alemanha, ele teria que impressionar muito para estar nos planos do Bayern para a próxima temporada.