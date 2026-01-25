Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
NFL
Seattle SeahawksSeattle Seahawks
Lumen Field
Los Angeles RamsLos Angeles Rams
Tyrell Feaster

Seattle Seahawks x Los Angeles Rams: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da NFL 2025/26

Como assistir ao duelo da NFL entre Seattle Seahawks e Los Angeles Rams, além de informações e tudo sobre as equipes

Neste domingo (25), o Seattle Seahawks recebe o Los Angeles Rams no Lumen Field, em duelo que definirá o representante da NFC no Super Bowl LX. O confronto marca o ápice de uma temporada extremamente equilibrada na NFC Oeste, colocando frente a frente o primeiro colocado geral, os Seahawks (14–3), e um rival de divisão resistente, os Rams (12–5), que superaram um duro caminho até chegar à final de conferência.

Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo onde assistir, detalhes de streaming e mais.

Como assistir Seattle Seahawks x Los Angeles Rams ao vivo

Seattle Seahawks e Los Angeles Rams se enfrentam neste domingo (25), no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos, pela final da NFC 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN.

Seattle Seahawks x Los Angeles Rams: informações da partida

NFL
NFL Playoffs
Lumen Field

Últimas notícias e prováveis escalações

Escalações de Seattle Seahawks x Los Angeles Rams

Seattle SeahawksSEA
-Escalação

Reservas

Los Angeles RamsLA
-Escalação

Reservas

Contexto da partida

O Seattle Seahawks chega ao Campeonato da NFC de 2026 como o melhor time da conferência, após garantir a seed #1 com campanha de 14–3 na temporada regular. O desempenho marca um momento importante na era pós-Pete Carroll, com a equipe prosperando sob o comando defensivo de Mike Macdonald e um ataque moderno liderado pelo coordenador Klint Kubiak. A força dos Seahawks ficou evidente na Rodada Divisional, com uma vitória dominante por 41–6 sobre o San Francisco 49ers.

Um dos grandes destaques da temporada foi a evolução de Sam Darnold, que completou 67,7% dos passes, somou 4.048 jardas e 25 touchdowns. Seu excelente aproveitamento em jogadas de play action reforçou a eficiência do ataque. Defensivamente, Seattle terminou a temporada regular como a defesa menos vazada da NFL, sustentada por atuações decisivas como a do linebacker Ernest Jones IV nos playoffs. No entanto, a equipe terá de lidar com a ausência do running back Zach Charbonnet, fora da temporada após lesão no joelho, com Kenneth Walker III assumindo o protagonismo no jogo terrestre.

Do outro lado, o Los Angeles Rams chega como um wild card experiente, alcançando seu terceiro Campeonato da NFC sob o comando de Sean McVay. Com campanha de 12–5, a equipe superou Carolina Panthers e Chicago Bears nos playoffs, este último em uma vitória na prorrogação. O grande nome é Matthew Stafford, que viveu uma temporada histórica: 4.707 jardas, 46 touchdowns, apenas oito interceptações e os prêmios de MVP da PFWA e All-Pro.

Defensivamente, os Rams combinaram juventude e agressividade, com destaque para Byron Young, líder em sacks, e o safety Kam Curl, decisivo nos playoffs. Com ataques poderosos e estilos contrastantes, o duelo em Seattle coloca frente a frente o melhor time da temporada regular e um rival cascudo, acostumado a jogos grandes.

Desempenho recente

Seattle SeahawksSEA
-Sequência

  • Seattle Seahawks

    41

    -

    6

    San Francisco 49ers

    V

  • San Francisco 49ers

    3

    -

    13

    Seattle Seahawks

    V

  • Carolina Panthers

    10

    -

    27

    Seattle Seahawks

    V

  • Seattle Seahawks

    38

    -

    37

    Los Angeles Rams

    V

  • Seattle Seahawks

    18

    -

    16

    Indianapolis Colts

    V

Los Angeles RamsLA
-Sequência

  • Chicago Bears

    17

    -

    20

    Los Angeles Rams

    V

  • Carolina Panthers

    31

    -

    34

    Los Angeles Rams

    V

  • Los Angeles Rams

    37

    -

    20

    Arizona Cardinals

    V

  • Atlanta Falcons

    27

    -

    24

    Los Angeles Rams

    D

  • Seattle Seahawks

    38

    -

    37

    Los Angeles Rams

    D

Histórico dos confrontos diretos

Seattle SeahawksSEA

Outros

Los Angeles RamsLA

2

Vitórias

0

Empate

3

Vitórias

  • Seattle Seahawks

    38

    -

    37

    Los Angeles Rams

  • Los Angeles Rams

    21

    -

    19

    Seattle Seahawks

  • Los Angeles Rams

    25

    -

    30

    Seattle Seahawks

  • Seattle Seahawks

    20

    -

    26

    Los Angeles Rams

  • Los Angeles Rams

    17

    -

    16

    Seattle Seahawks

Links Úteis

