Seattle Seahawks x Los Angeles Rams: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da NFL 2025/26

Neste domingo (25), o Seattle Seahawks recebe o Los Angeles Rams no Lumen Field, em duelo que definirá o representante da NFC no Super Bowl LX. O confronto marca o ápice de uma temporada extremamente equilibrada na NFC Oeste, colocando frente a frente o primeiro colocado geral, os Seahawks (14–3), e um rival de divisão resistente, os Rams (12–5), que superaram um duro caminho até chegar à final de conferência.

Seattle Seahawks e Los Angeles Rams se enfrentam neste domingo (25), no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos, pela final da NFC 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN.

Seattle Seahawks x Los Angeles Rams: informações da partida

NFL Playoffs Lumen Field

Últimas notícias e prováveis escalações

Contexto da partida

O Seattle Seahawks chega ao Campeonato da NFC de 2026 como o melhor time da conferência, após garantir a seed #1 com campanha de 14–3 na temporada regular. O desempenho marca um momento importante na era pós-Pete Carroll, com a equipe prosperando sob o comando defensivo de Mike Macdonald e um ataque moderno liderado pelo coordenador Klint Kubiak. A força dos Seahawks ficou evidente na Rodada Divisional, com uma vitória dominante por 41–6 sobre o San Francisco 49ers.

Um dos grandes destaques da temporada foi a evolução de Sam Darnold, que completou 67,7% dos passes, somou 4.048 jardas e 25 touchdowns. Seu excelente aproveitamento em jogadas de play action reforçou a eficiência do ataque. Defensivamente, Seattle terminou a temporada regular como a defesa menos vazada da NFL, sustentada por atuações decisivas como a do linebacker Ernest Jones IV nos playoffs. No entanto, a equipe terá de lidar com a ausência do running back Zach Charbonnet, fora da temporada após lesão no joelho, com Kenneth Walker III assumindo o protagonismo no jogo terrestre.

Do outro lado, o Los Angeles Rams chega como um wild card experiente, alcançando seu terceiro Campeonato da NFC sob o comando de Sean McVay. Com campanha de 12–5, a equipe superou Carolina Panthers e Chicago Bears nos playoffs, este último em uma vitória na prorrogação. O grande nome é Matthew Stafford, que viveu uma temporada histórica: 4.707 jardas, 46 touchdowns, apenas oito interceptações e os prêmios de MVP da PFWA e All-Pro.

Defensivamente, os Rams combinaram juventude e agressividade, com destaque para Byron Young, líder em sacks, e o safety Kam Curl, decisivo nos playoffs. Com ataques poderosos e estilos contrastantes, o duelo em Seattle coloca frente a frente o melhor time da temporada regular e um rival cascudo, acostumado a jogos grandes.

Desempenho recente

Histórico dos confrontos diretos

