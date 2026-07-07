Sean Steur deixou o Ajax para se transferir para o Newcastle devido à presença de um jogador

Sean Steur queria uma vaga garantida no time titular do Ajax, mas o clube de Amsterdã não pôde lhe prometer isso. Segundo a Sky Sports e o De Telegraaf, esse foi o motivo pelo qual ele deixou a Johan Cruijff ArenA.

Na manhã de terça-feira, o Algemeen Dagblad noticiou de repente a transferência de Steur para o Newcastle United. O meio-campista rende ao Ajax 27 milhões de euros.

O Ajax já havia chegado a um acordo com o meio-campista sobre um novo contrato até meados de 2030, mas então o pai de Steur entrou repentinamente em cena. Ele queria saber como Jordi Cruijff via o futuro próximo de seu filho.

Cruijff, por causa da renovação de Jorthy Mokio, não pôde garantir a ele uma vaga no time titular para a próxima temporada. Por isso, a renovação não foi adiante.

Steur e sua comitiva, então, passaram a buscar outras opções e optaram pelo Newcastle. Lá, ele terá a missão de fazer com que Sandro Tonali, vendido por 115 milhões de euros, seja esquecido.

Steur disputou um total de 26 partidas pela equipe principal do Ajax. Ele marcou um gol: no “Klassieker” contra o Feyenoord (1 a 1).







