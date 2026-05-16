"Se Rob Dieperink quiser se aproximar de alguém, ele deve se aproximar de Danny Makkelie"

O programa “Vandaag Inside” comentou na noite de sexta-feira as notícias polêmicas envolvendo o árbitro Rob Dieperink. Johan Derksen, René van der Gijp e Hélène Hendriks participaram do debate.

Derksen deu o pontapé inicial. “Se esse árbitro quer dar em cima de alguém, ele tem que dar em cima do Danny Makkelie, mas não de um garoto em um hotel.”

Em seguida, Hendriks entrou na conversa dizendo que o caso foi arquivado. Derksen tem sua opinião sobre isso. “Ele fez avanços, afinal. Ninguém reclama disso se não tiver levado pelo menos uma palmada na bunda.”

Van der Gijp claramente não quer se pronunciar com veemência sobre Dieperink. “Fico feliz por ter nascido em outra época, sem celulares. Acho que teria passado quatro vezes por semana na viatura da polícia.”

“Acho que devemos ter cuidado com isso. Você é preso e mandado de volta imediatamente. Ele teria uma foto em sua posse, mas tudo foi arquivado muito rapidamente. Isso me deixa desconfiado”, disse Hendriks.

Derksen duvida disso. “Ele é a vítima. Se não fez nada, isso é muito injusto. Vou partir do princípio de que algo aconteceu, porque ninguém faz uma denúncia só por brincadeira.”

“Se não for verdade, isso é muito grave, porque ele ficou marcado para o resto da vida e é vaiado em todos os estádios ou ouvem-se gritos contra ele. É muito grave. Hoje em dia vivemos num mundo em que se reage de forma histérica a qualquer incidente”, conclui Derksen.