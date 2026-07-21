"Se estivesse no lugar de Garcia"... Ibrahimovic revela como teria respondido a Paredes!

A lenda sueca Zlatan Ibrahimovic dirigiu duras críticas ao argentino Leandro Paredes devido ao seu comportamento agressivo na final do Mundial de 2026 contra a Espanha, antes de surpreender toda a gente ao anunciar o fim da sua atividade como comentador televisivo após uma experiência que durou apenas um mês e meio.

Ibrahimovic afirmou no canal "Fox Sports", comentando a agressividade de Paredes para com Eric García e Gavi: "O Paredes pode dar-se por feliz por não estar em campo um jogador como eu. Se eu estivesse lá, tinha-lhe dado uma cabeçada e teria sido expulso. É uma atitude pouco profissional da parte dele".

O antigo jogador do Barcelona, da Juventus, do Milan, do Paris Saint-Germain e do Manchester United não se limitou a criticar o argentino, tendo também apontado as suas farpas aos jogadores espanhóis por não intervirem para proteger os seus companheiros no MetLife Stadium, afirmando: "Não sei o que estão a fazer os jogadores espanhóis?!. Limitam-se a ver outro jogador a bater no seu colega de equipa".

Num momento surpreendente, Ibrahimovic, de 44 anos, aproveitou a ocasião para anunciar o fim da sua atividade como comentador televisivo, dirigindo umas palavras de despedida aos seus colegas de estúdio: "Falei muito durante o último mês e meio, mas estas serão as minhas últimas palavras. Alexi (Lalas), Thierry (Henry), Rebecca (Lowe), obrigado".

O astro sueco, que brilhou no seu novo papel de comentador durante o Mundial, acrescentou: "Foi um prazer partilhar este estúdio convosco, e agradeço também à Fox, aos Estados Unidos e a todos os que assistiram. Espero que se tenham divertido tanto como eu me diverti. Esta é a minha última visita ao estúdio; para mim, foi a primeira e a última vez".

Assim, Ibrahimovic baixa o pano sobre uma experiência curta, mas polémica, no mundo do comentário televisivo, deixando a sua habitual marca de franqueza e ousadia que caracterizou a sua excecional carreira futebolística.