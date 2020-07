Se demitir Jesualdo, Santos terá que pagar valor milionário ao técnico

O treinador está com o futuro em risco dentro do clube, mas uma demissão pesaria muito nos cofres santistas

Depois da derrota para a , que resultou na eliminação do Santos do Campeonato Paulista, o técnico Jesualdo Ferreira vive um momento delicado dentro do clube. Segundo o Globoesporte.com, o futuro do português começou a ser discutido, e até uma possível demissão - que custaria bastante dinheiro ao alvinegro.

Não é só a eliminação que desagrada internamente, mas também o desempenho do em suas partidas e o aproveitamento aquém do esperado. Assim, os dirigentes já começaram a discutir sobre a melhor solução, cogitando até uma mudança no comando.

Em meio a uma grave crise financeira, porém, demitir Jesualdo e sua comissão pode não ser uma saída viável para o Santos, já que teria que pagar um valor milionário pelo rompimento do vínculo.

No contrato firmado no começo da temporada, ficou acordado que, independente da permanência ou não no clube, Jesualdo e comissão receberam 12 salários, no valor de R$ 1,2 milhão por mês, totalizando R$ 15,6 milhões por ano (com encargos e 13º salário).

Sem contar os valores devidos, entre pagamentos atrasados e diminuições pontuais, ainda restariam cinco salários a serem pagos à comissão, que significam R$ 6 milhões. Estes valores, altos, e mais os atrasados não estão de acordo com a realidade financeira do clube.

Além disso, os valores estariam sendo pagos para profissionais que não estariam mais no clube, ou seja, mais uma quantia alta seria necessária para os futuros substitutos que chegarem.

Antes da paralisação do futebol por conta da pandemia de coronavírus Covid-19, Jesualdo já estava com o futuro incerto no . Com resultados abaixo do que se esperava, a diretoria estava repensando a permanência do português, mas resolveu esperar partidas importantes - contra Defensa y Justicia, pela Libertadores, e o clássico contra o no - antes de tomar uma decisão definitiva. Uma melhora foi percebida na equipe, e Jesualdo acabou ficando.

Agora, porém, a situação ficou mais delicada, e ainda mais com a eliminação, depois de uma virada tomada para Ponte Preta, na Vila Belmiro.

Fora das próximas fases do Paulista, o próximo compromisso do Santos é na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Red Bull , no dia 9 de agosto, em casa.