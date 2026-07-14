Scholes: Prevejo um jogo caótico entre Inglaterra e Argentina que vai terminar com 7 gols!

O inglês Paul Scholes, lenda do Manchester United, prevê um “caos total” na partida das semifinais da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina, amanhã à noite, quarta-feira, indicando que será um jogo extremamente emocionante que terminará com sete gols.

A seleção inglesa chegou às semifinais da Copa do Mundo após superar a Noruega com uma vitória por 2 a 1, enquanto a Argentina chegou à mesma fase ao derrotar a Suíça por 3 a 1.

Scholes não demonstrou grande admiração nem pela Inglaterra nem pela Argentina, mas prefere o elenco à disposição do técnico alemão Thomas Tuchel ao de seu homólogo argentino, Lionel Scaloni.

O lenda do Manchester United acredita que a partida das semifinais é, na verdade, um jogo “50-50”, mas apostou na vitória da Inglaterra sobre a Argentina em uma partida emocionante com sete gols.

No entanto, Scholes ainda acredita que a glória na Copa do Mundo pode estar fora do alcance da Seleção dos Três Leões, pois não consegue imaginar a Inglaterra superando a França, principal favorita ao título, caso ambas as equipes cheguem à final no domingo.

Em declarações reproduzidas pelo jornal inglês “Metro”, Scholes disse: “Acho que a trajetória da Inglaterra e da Argentina foi muito semelhante. Não acho que nenhuma das duas equipes tenha jogado muito bem, mas ambas conseguiram passar pelas partidas”.

E acrescentou: “Acho que o mais importante, e a maior vantagem da Argentina, é que eles já passaram por isso antes e sabem como vencer esses grandes jogos em torneios. Nós ainda não provamos isso”.

E continuou: “Será um jogo emocionante, até mesmo caótico. Pode terminar em 4 a 3 para qualquer uma das equipes, e haverá cartões amarelos e vermelhos. Se a Argentina perder, todo mundo vai começar a dar pontapés, isso é certo. Já uma derrota para eles seria desastrosa”.

E continuou: “Acho que podemos vencer a Argentina e a Espanha, mas não tenho certeza se conseguiremos vencer a França. Acho que precisamos que a Espanha vença a França (na outra semifinal)”.

Ele observou: “Acho que nossas chances na semifinal são iguais, é como jogar uma moeda. Talvez a Argentina seja a favorita à vitória por causa de sua experiência, mas prefiro o nosso elenco de jogadores, mesmo levando em conta a presença de Lionel Messi”.

E concluiu: “Prevejo uma vitória da Inglaterra por 4 a 3. Vai ser um caos total, vai ter cartões vermelhos e tudo mais, tudo vai sair do controle”.