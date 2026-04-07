Scholes insta o Manchester United a se livrar de Mazraoui

A lenda do Manchester United, Paul Scholes, gerou grande polêmica com suas recentes declarações, nas quais traçou os contornos de um iminente “massacre futebolístico” em Old Trafford, ao incluir o internacional marroquino Nasser Mazraoui na lista de jogadores que, em sua opinião, devem ser dispensados durante a próxima janela de transferências de verão.

Essas declarações surgem em um momento em que os “Diabos Vermelhos” vivem uma notável recuperação técnica sob o comando do técnico interino Michael Carrick, que levou o time ao terceiro lugar na Premier League, aproximando-se de garantir o retorno à Liga dos Campeões.

Mezraoui na corda bamba

Durante sua participação no podcast “The Good, The Bad & The Football”, Scholes demonstrou uma franqueza incomum em relação ao elenco atual, e sua opinião sobre Nasser Mazraoui foi categórica.

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Apesar da flexibilidade tática demonstrada pelo jogador marroquino desde sua chegada, Scholes considerou que essa dispersão nas posições não atende às grandes ambições do clube.

Justificando sua posição sobre a venda de Mezraoui, Scholes disse: “Não sei exatamente qual é a sua posição; ele foi utilizado como zagueiro direito em algumas ocasiões. Não acho que ele se encaixe no esquema atual da equipe, e talvez tenha chegado a hora de sua saída para abrir espaço para opções mais especializadas”.

Analistas consideram que a visão de Scholes reflete seu desejo de construir uma defesa caracterizada por força física e velocidade rigorosa, o que também o levou a exigir a saída de outros nomes, como Harry Maguire (que renovou seu contrato), Lennie Yoro e Patrick Dorgu.

Oito nomes na mira

As críticas de Scholes não se limitaram a Mazraoui, mas abrangeram uma longa lista de jogadores que ele considera não estarem à altura da disputa pelo título da “Premier League” ou da Liga dos Campeões.

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A lista de “saídas” sugeridas incluiu:

Defesa: Nasser Mazraoui, Harry Maguire, Lennie Yoro, Patrick Dourgo e Luke Shaw (devido às suas lesões recorrentes).

Meio-campo e ataque: Casemiro (que confirmou sua saída), Mason Mount, Manuel Ogarti e Joshua Zirkzee.

Estabilidade na baliza

Por outro lado, Cal Scholes elogiou o jovem goleiro Sene Lamin, considerando-o o verdadeiro ponto de virada na estabilização dos resultados após um período de instabilidade com André Onana.

Ele também enfatizou a necessidade de manter Matthijs de Ligt como pilar fundamental da defesa, considerando-o a opção mais adequada para o futuro em comparação com Maguire.

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