Paul Scholes, lenda do Manchester United, criticou a escolha de Vinícius Júnior, astro da seleção brasileira, como o melhor jogador da partida contra o Haiti na Copa do Mundo de 2026.

A Seleção Brasileira venceu o Haiti por 3 a 0 na segunda rodada da fase de grupos.

Scholes disse, em declarações divulgadas pelo jornal espanhol “AS”: “Sinceramente, não entendo por que o prêmio de melhor jogador da partida foi dado ao Vinícius, não entendo isso de jeito nenhum. Se eu estivesse no lugar de Matheus Cunha no vestiário agora, teria feito algumas perguntas sérias sobre o assunto”.

Ele acrescentou: “Você está me dizendo que um jogador marca dois gols em uma partida da Copa do Mundo, decide o resultado do jogo de forma direta e, mesmo assim, sai de alguma forma sem receber o prêmio de melhor jogador da partida? Isso não faz nenhum sentido para mim.”

E continuou: “Não me interpretem mal, Vinícius Júnior jogou muito bem esta noite, foi perigoso, dinâmico e causou problemas durante toda a partida, e ninguém nega isso. Mas as partidas de futebol são decididas por momentos, e os maiores momentos desta noite foram de Cunha”.

E continuou: “Konya marcou dois gols e fez o que era necessário quando o Brasil precisava de gols; ele foi o jogador que mais influenciou diretamente o placar. Para mim, é isso que prêmios como esse devem reconhecer”.

E acrescentou: “Às vezes sinto que alguns jogadores ganham prêmios por causa do nome, da reputação ou da popularidade, em vez do que realmente aconteceu em campo durante os 90 minutos. Se esse mesmo desempenho tivesse vindo de um jogador menos conhecido, com um número menor na camisa, não acho que estaríamos tendo essa discussão.”

E concluiu: “A verdade é simples: Konya marcou dois gols e ajudou o Brasil a conquistar uma vitória confortável; na minha opinião, ele foi o jogador que mais se destacou em campo. E vou dizer isso com toda a clareza: Vinícius Júnior pode ter levado o troféu, mas Konya foi o verdadeiro homem do jogo”.