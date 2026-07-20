Schober: A Espanha venceu a Copa do Mundo, apesar do árbitro e da FIFA!

O jornalista egípcio Ahmed Shubair elogiou o desempenho da seleção espanhola na final da Copa do Mundo de 2026, considerando que a “La Roja” mereceu conquistar o título após superar a Argentina, ao mesmo tempo em que dirigiu críticas contundentes à arbitragem e à Federação Internacional de Futebol (FIFA).

Shubair escreveu em sua conta na plataforma “X” após a final: “A Espanha é realmente uma seleção fantástica, seus jogadores estão muito bem entrosados, Rodri é um jogador excepcional e Luis de la Fuente é um técnico notável que possui as ferramentas necessárias para levá-la às vitórias. A Espanha deu à Argentina uma lição sobre os fundamentos do futebol e venceu apesar da arbitragem fraca, e apesar de a FIFA ter feito de tudo para que a Argentina vencesse. Estou muito feliz pelos espanhóis”.

As declarações de Shubair foram feitas após a Espanha conquistar o título da Copa do Mundo de 2026, ao vencer a Argentina por 1 a 0 na final, conquistando o título mundial pela segunda vez em sua história.

Essas declarações são uma continuação da posição de Shubair ao longo do torneio, já que ele havia criticado duramente as decisões arbitrais na partida entre a Argentina e a Suíça nas quartas de final, considerando que a intervenção do VAR (Vídeo-Árbitro) na expulsão do atacante suíço Breel Embolo favoreceu a seleção argentina, e escreveu na época que essas decisões “nos fizeram odiar Messi e o futebol”.

Suas críticas também surgiram após a polêmica arbitral que marcou o confronto entre Egito e Argentina nas oitavas de final, partida que gerou ampla discussão sobre as decisões dos árbitros. Shubair continuou, então, a dirigir críticas repetidas à arbitragem nas partidas da seleção argentina até o fim do torneio.

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