Scherer denuncia a contradição na decisão da partida entre Egito e Argentina

O lendário jogador de futebol inglês Alan Shearer juntou-se à lista de críticos das decisões da arbitragem na partida entre Egito e Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após a polêmica em torno da anulação de um gol da seleção egípcia.

A seleção egípcia foi eliminada do torneio após a derrota por 2 a 3, já que não conseguiu manter a vantagem de dois gols, em meio a decisões polêmicas do árbitro francês François Litxer.

O comentário de Shearer veio em resposta a um tuíte do especialista em arbitragem da BBC, Dale Johnson, que considerou que o gol anulado do Egito contradizia a linha de arbitragem seguida ao longo do torneio.

Johnson escreveu: “A anulação do gol do Egito não condiz de forma alguma com a maneira como as partidas desta Copa do Mundo foram conduzidas. Não se pode ignorar os pequenos contatos ao longo do torneio e, em seguida, anular um gol após revisão do VAR por causa de um puxão muito leve na camisa”.

Shearer concordou com essa opinião, criticando o que descreveu como falta de coerência nas decisões arbitrais, afirmando: “Ou ambas as situações são consideradas faltas, ou nenhuma delas é considerada. Mas nos disseram que o VAR não iria rejuiciar as partidas”.

Shearer se refere ao caso da anulação do gol de Mustafa Zico pelo Egito, alegando uma falta contra Marwan Attia, bem como ao caso da validação do terceiro gol de Enzo Fernández, apesar das dúvidas sobre se os Faraós teriam direito a um pênalti.

As declarações de Shearer vieram após amplas contestações por parte da delegação egípcia, já que os jogadores e a comissão técnica protestaram contra a validação do gol de empate da Argentina, considerando que a jogada envolveu uma falta, ao mesmo tempo em que um gol do Egito foi anulado após a intervenção do árbitro de vídeo devido a um contato que o árbitro considerou falta no início da jogada.

A polêmica arbitral na partida reacendeu as críticas sobre os critérios de intervenção com o uso da tecnologia de vídeo, em meio a pedidos pela necessidade de unificar a interpretação de situações semelhantes para garantir a coerência das decisões durante o torneio.