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Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Scherer: A partida pelo terceiro lugar é ridícula... e a FIFA se preocupa mais com os lucros do que com os jogadores

França x Inglaterra
França
Inglaterra
Copa do Mundo
Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
A. Shearer
França
England
EUA
Espanha
Argentina

França e Inglaterra disputarão a “pequena final”

Alan Shearer, ex-capitão da seleção inglesa, criticou a partida pelo terceiro lugar da Copa do Mundo, descrevendo-a como sem sentido do ponto de vista esportivo, antes do confronto entre Inglaterra e França, marcado para esta noite de sábado, após a derrota de ambas as seleções nas semifinais.

Shearer afirmou, em declarações reproduzidas pelo jornal britânico “Daily Mail”: “A partida pelo terceiro lugar na Copa do Mundo é um absurdo. A FIFA fala muito sobre a saúde e o bem-estar dos jogadores, mas, depois de eliminá-los do torneio e de eles não terem conseguido conquistar o título, os obriga a viajar para Miami e disputar uma partida, sob um calor que chega a 37 ou 38 graus, apenas pelo terceiro lugar”.

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E acrescentou: “Isso não faz sentido algum. Os jogadores deveriam estar a caminho de volta para seus países, ou já ter voltado e se preparando para as férias, em vez de ficarem mais três ou quatro dias para disputar uma partida sem qualquer importância, cujo único objetivo é gerar mais lucros”.

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E continuou: “Dizem que é uma oportunidade de terminar o torneio em terceiro lugar no ranking mundial. Não, deixem-me dizer uma coisa: tudo o que os jogadores querem agora é sair de férias e ficar longe do torneio. Eles estão completamente exaustos e, daqui a 20 anos, não vão olhar para trás e dizer que têm orgulho de ter terminado o torneio em terceiro ou quarto lugar. Isso é ridículo, tanto para a França quanto para a Inglaterra. Todos sabem o que essa partida esconde, infelizmente, e ela deve ser cancelada”.

Além disso, a partida pelo terceiro lugar gera receitas adicionais para a Federação Internacional de Futebol (FIFA), os organizadores e as emissoras, e a seleção vencedora recebe US$ 2 milhões a mais do que a que fica em quarto lugar (US$ 29 milhões contra US$ 27 milhões).

Esta não foi a primeira vez que Shearer criticou a partida; ele já havia descrito o confronto entre Bélgica e Inglaterra pelo terceiro lugar na Copa do Mundo de 2018 como “um absurdo total”, segundo reportagem da rede francesa RMC”.

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