Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Argentina Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Scaloni responde com inteligência às críticas de Ancelotti... e se posiciona sobre a crise da “família Messi”

Argentina x Áustria
Argentina
Áustria
Copa do Mundo
Escócia x Brasil
Escócia
Brasil
L. Scaloni
L. Messi
C. Ancelotti
Argentina
Áustria
EUA
Scotland
Brasil
Itália

A Argentina se prepara para enfrentar a Áustria

Lionel Scaloni, técnico da Argentina, compareceu a uma coletiva de imprensa antes do próximo jogo contra a Áustria, nesta segunda-feira, e, como de costume, o técnico campeão da Copa do Mundo mostrou-se cauteloso e minimizou a polêmica gerada pelas declarações de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira.

Sobre os rumores que assolam a família de Lionel Messi e as notícias sobre a morte de seu pai, Scaloni disse: “Acreditamos que a união é o que ajuda a superar essas situações. Sabemos que é sempre melhor enfrentar esses problemas ao lado de um amigo. E acho que ele (Messi) sente o mesmo”.

Sobre a partida contra a Áustria, ele completou: “O adversário é difícil. Eles pressionam bem e jogam de forma direta; é uma equipe a ser levada a sério. Este campeonato mostra que não há adversário fácil; a fase de grupos sempre foi difícil”.

E continuou: “Além disso, os intervalos para beber água dão um impulso moral à equipe teoricamente mais fraca. Isso parece um pouco desconexo com a mudança do formato da partida para quatro períodos. Parece um pouco irreal.”

Quanto ao acompanhamento da seleção na Copa do Mundo, ele explicou: “Assistimos a todos os jogos que conseguimos ver. Depois, tentamos acompanhar o que está acontecendo, embora isso seja extremamente difícil nesta Copa do Mundo”.

Copa do Mundo
Argentina crest
Argentina
ARG
Áustria crest
Áustria
AUT
Copa do Mundo
Escócia crest
Escócia
SCO
Brasil crest
Brasil
BRA

Ancelotti havia declarado recentemente que a Argentina não joga um futebol de alto ritmo, e sobre isso Scaloni respondeu: “Entendi perfeitamente o que ele quis dizer, e ele se expressou de maneira gentil. Agora começamos a achar que ele disse algo ruim, mas não é nada disso. Ficamos felizes com isso. Ele falou uma mistura de espanhol, português e italiano, então... foi mais um elogio do que uma crítica”.

Sobre os intervalos para beber água: “Parece um pouco estranho no começo. Vamos nos acostumar com o tempo, mas ainda não é uma situação natural para nós. Estamos tentando analisar a situação e corrigi-la. Os jogos estão sendo disputados de maneiras diferentes, todos ao mesmo tempo, por causa disso. Tenho certeza de que vai melhorar.”

E sobre o estilo de jogo contra a Argélia, ele afirmou: “Para mim, o primeiro e o segundo tempos foram idênticos. O adversário joga e pressiona você. Se ele te surpreender, você tem que se defender. Foi isso que aconteceu e vai continuar assim. Se você não estiver preparado, as coisas ficam complicadas, e nós sabemos disso. O importante é que a equipe se mobilize, e isso me deixa tranquilo”.

Sobre o desejo que tem para Messi no seu aniversário (no dia 24 deste mês), ele continuou: “O desejo que todos nós temos é que ele seja feliz. Acreditem em mim.”

Sobre a Espanha, ele comentou: “Vimos a Espanha no ginásio e não me surpreende a vitória deles (sobre a Arábia Saudita). Também não me surpreende o empate deles (contra Cabo Verde), porque não mereceram isso. Eles mostraram que estão em boa forma e que são adversários fortes”.

Sobre a evolução da equipe desde a última Copa do Mundo, ele disse: “Depois do Catar, disputamos partidas excelentes. Acho que mantivemos um nível constante e incorporamos Tiago Almada, que não era titular. Ele nos traz um pouco do que Ángel Di María oferecia. Temos jogadores no banco capazes de mudar o rumo da partida, como Giuliano Simeone e Nico Baz... Acho que estamos no caminho certo. A equipe tem demonstrado uma vontade constante de melhorar, e isso é o melhor que conseguimos.”

Publicidade