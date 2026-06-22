Scaloni responde com inteligência às críticas de Ancelotti... e se posiciona sobre a crise da “família Messi”

Lionel Scaloni, técnico da Argentina, compareceu a uma coletiva de imprensa antes do próximo jogo contra a Áustria, nesta segunda-feira, e, como de costume, o técnico campeão da Copa do Mundo mostrou-se cauteloso e minimizou a polêmica gerada pelas declarações de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira.

Sobre os rumores que assolam a família de Lionel Messi e as notícias sobre a morte de seu pai, Scaloni disse: “Acreditamos que a união é o que ajuda a superar essas situações. Sabemos que é sempre melhor enfrentar esses problemas ao lado de um amigo. E acho que ele (Messi) sente o mesmo”.

Sobre a partida contra a Áustria, ele completou: “O adversário é difícil. Eles pressionam bem e jogam de forma direta; é uma equipe a ser levada a sério. Este campeonato mostra que não há adversário fácil; a fase de grupos sempre foi difícil”.

E continuou: “Além disso, os intervalos para beber água dão um impulso moral à equipe teoricamente mais fraca. Isso parece um pouco desconexo com a mudança do formato da partida para quatro períodos. Parece um pouco irreal.”

Quanto ao acompanhamento da seleção na Copa do Mundo, ele explicou: “Assistimos a todos os jogos que conseguimos ver. Depois, tentamos acompanhar o que está acontecendo, embora isso seja extremamente difícil nesta Copa do Mundo”.

Ancelotti havia declarado recentemente que a Argentina não joga um futebol de alto ritmo, e sobre isso Scaloni respondeu: “Entendi perfeitamente o que ele quis dizer, e ele se expressou de maneira gentil. Agora começamos a achar que ele disse algo ruim, mas não é nada disso. Ficamos felizes com isso. Ele falou uma mistura de espanhol, português e italiano, então... foi mais um elogio do que uma crítica”.

Sobre os intervalos para beber água: “Parece um pouco estranho no começo. Vamos nos acostumar com o tempo, mas ainda não é uma situação natural para nós. Estamos tentando analisar a situação e corrigi-la. Os jogos estão sendo disputados de maneiras diferentes, todos ao mesmo tempo, por causa disso. Tenho certeza de que vai melhorar.”

E sobre o estilo de jogo contra a Argélia, ele afirmou: “Para mim, o primeiro e o segundo tempos foram idênticos. O adversário joga e pressiona você. Se ele te surpreender, você tem que se defender. Foi isso que aconteceu e vai continuar assim. Se você não estiver preparado, as coisas ficam complicadas, e nós sabemos disso. O importante é que a equipe se mobilize, e isso me deixa tranquilo”.

Sobre o desejo que tem para Messi no seu aniversário (no dia 24 deste mês), ele continuou: “O desejo que todos nós temos é que ele seja feliz. Acreditem em mim.”

Sobre a Espanha, ele comentou: “Vimos a Espanha no ginásio e não me surpreende a vitória deles (sobre a Arábia Saudita). Também não me surpreende o empate deles (contra Cabo Verde), porque não mereceram isso. Eles mostraram que estão em boa forma e que são adversários fortes”.

Sobre a evolução da equipe desde a última Copa do Mundo, ele disse: “Depois do Catar, disputamos partidas excelentes. Acho que mantivemos um nível constante e incorporamos Tiago Almada, que não era titular. Ele nos traz um pouco do que Ángel Di María oferecia. Temos jogadores no banco capazes de mudar o rumo da partida, como Giuliano Simeone e Nico Baz... Acho que estamos no caminho certo. A equipe tem demonstrado uma vontade constante de melhorar, e isso é o melhor que conseguimos.”