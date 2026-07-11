Scaloni: Infelizmente, a Espanha ou a França perderá a final da Copa do Mundo

Lionel Scaloni, técnico da Argentina, afirmou que o confronto entre Espanha e França nas semifinais da Copa do Mundo de 2026 equivale a uma final antecipada do torneio.

O técnico da Argentina disse, na coletiva de imprensa sobre a partida: “Repetir a escalação? Já fiz isso várias vezes antes, e não está fora de questão que isso se repita e eu escale o mesmo time titular. Apesar da loucura que rolou no último jogo, a equipe mostrou coisas boas em termos de jogo e gostei do desempenho”.

Quanto às declarações de Lamine Yamal, que descreveu o confronto entre França e Espanha como uma final antecipada, Scaloni comentou: “Espanha e França são, sem dúvida, grandes seleções, e Lamine Yamal está certo em sua descrição; é um confronto que equivale a uma final antecipada. Infelizmente, apenas uma delas se classificará para a próxima fase”.

Scaloni relembrou a conquista do título da Copa América de 2021 por sua equipe, há cinco anos, descrevendo-a como o grande ponto de virada positivo, e disse: “Desde então, houve uma mudança clara e evidente a nosso favor, e a vitória naquela final deu a essa geração um impulso moral e psicológico incrível. Lembro que o título foi como um alívio para todos, especialmente para os jogadores jovens que tentaram repetidas vezes em ocasiões anteriores, Foi algo maravilhoso e carregado de emoção intensa devido às circunstâncias em torno da pandemia da Covid naquela época; foi algo incrível”.

Sobre as mudanças e substituições que vem realizando na escalação da equipe, o técnico explicou: “As mudanças que fizemos ocorreram porque acreditamos que a equipe pode evoluir e melhorar. Agora, com a participação de Leandro Paredes, a equipe melhorou na circulação da bola e na posse de bola, e passamos a ter mais presença nas áreas adversárias, Fizemos alguns ajustes porque enfrentamos algumas dificuldades; no início da pré-temporada, a situação parecia mais sombria devido a alguns fatores que talvez nem todos imaginem, e hoje posso dizer que superamos isso e aqui estamos, continuando a competir com força”.

Scaloni falou sobre seu próximo adversário, a seleção da Suíça, afirmando seu total respeito por ela, dizendo: “Não há adversário igual ao outro, nem adversário fácil; sabemos disso muito bem e levamos isso em consideração. Para mim, a Suíça é uma seleção muito boa, que compete com as melhores, sempre se apresenta de forma forte e possui uma tradição de longa data nas Copas do Mundo, além de contar com jogadores experientes e que se destacam pela força física. Será um confronto difícil e nós os respeitamos como a todos os adversários, especialmente porque a seleção da Colômbia vinha fazendo um trabalho incrível e todos achavam que ela estaria conosco nesta fase, mas a Suíça conseguiu superá-la e eliminá-la”.

Sobre o legado que deseja deixar com a seleção argentina, Scaloni disse: “Gostaria que essa equipe fosse lembrada como um grupo que não se contentou com pouco e nunca desistiu, e que a torcida argentina veja a equipe dessa forma; pois a seleção, para nós, representa a paixão, e que se prove a todos que se joga com o mesmo espírito apaixonado como se fosse uma criança de sete anos brincando nas ruas; esse é o legado que acredito que essa seleção deixará para trás”.