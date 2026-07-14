Scaloni estuda fazer uma mudança inesperada na escalação da Argentina contra a Inglaterra

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, está pensando seriamente em substituir um de seus titulares na escalação para o confronto contra a Inglaterra, amanhã, quarta-feira, no Estádio de Atlanta, pela semifinal da Copa do Mundo de 2026.
Trata-se de Rodrigo de Paul, que foi titular em todas as partidas da seleção de seu país neste verão, com exceção de uma: ele ficou de fora do último jogo da fase de grupos contra a Jordânia, depois que a seleção argentina já havia garantido a classificação.
No entanto, notícias vindas da Argentina afirmam que Scaloni está pensando seriamente em deixar De Paul no banco na noite de quarta-feira contra a Inglaterra.
O jornal inglês “Metro”, citando as redes TYC Sports e ESPN Argentina, informou que De Paul pode ficar no banco após ter sido substituído nas duas últimas partidas do Tango: no final da partida contra a Suíça e pouco depois de uma hora de jogo contra o Egito.
O jogador de 32 anos tem sido titular durante todo o mandato de Scaloni, ocupando a posição na lateral direita do meio-campo.
Relatos vindos da Argentina indicam que Nico González ou Giuliano Simeone são os possíveis candidatos a integrar a escalação titular.
O canal TYC Sports informou que outra dúvida sobre a Argentina é se Nahuel Molina será titular na lateral-direita no lugar de Gonzalo Montiel, além de indicar que Julián Álvarez será titular no lugar de Lautaro Martínez.